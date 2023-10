Festa della castagna: Paspardo riscopre le antiche tradizioni

domenica, 15 ottobre 2023

Paspardo (Brescia) – Un weekend speciale a Paspardo, con l’assalto da camuni e turisti per uno degli appuntamenti più importanti dell’autunno in Valle Camonica.

Il comitato ha organizzato l’evento nel migliore dei modi: sono allestiti stand con prodotti tipici locali, sculture in legno e ferro battuto del maestro Mario Bettoni, oggetti d’artigianato, esposizione di attrezzi per la lavorazione delle castagne e del latte, intrattenimento musicale itinerante. Poi stand con degustazioni di dolci e piatti a base di castagne, infine giochi e divertimenti per i bambini, oltre naturalmente alla castagnata.

“E’ un weekend importante per la nostra comunità – spiega il sindaco di Paspardo, Fabio de Pedro, che ieri alla presenza dei sindaci della Media Valle Camonica, delle associazioni e cittadini ha inaugurato la festa – dove vengono riscoperte le antiche tradizioni e celebriamo la castagna uno dei prodotti tipici del nostro territorio”.

Nella giornata odierna domenica 15 ottobre, il programma prevede: intrattenimento del corpo bandistico di Rodengo Saiano, alle 10:30 trampoliere itinerante comico Sagitta, dalle 13 musica live in piazza Fontana con Acustic dreams dalle 14 visita al mulino e all’essiccatoio del Consorzio della castagna, animazione per bambini con truccabimbi, musica con fisorchestra Oscar Taboni in piazza Umberto I, giullari, musicisti, giocolieri, attività per bambini e mostra su pipistrelli in Valle Camonica, al Cras di Paspardo a cura dell’Associazione l’Ontano Verde. Alle 16 spettacolo giocoleria comico-acrobatica Bolle, fachirismo alla ricerca di Elfaborg con Sagitta.

Alle 17, in conclusione, estrazione dei premi della lotteria. In piazza stand gastronomici presso il Centro polivalente in piazzale Marcolini.

di A. Pa.