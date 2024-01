Festa della Befana per i disabili allo spazio feste di Sellero

domenica, 7 gennaio 2024

Sellero (Brescia) – E’ tornata la festa della Befana per i disabili a Sellero. Una tradizione che è stata riproposta dopo tre anni stop per il Covid: i volontari della Croce Rossa di Breno hanno organizzato l’evento con i ragazzi disabili del territorio, una speciale festa della Befana per i disabili con musica, regali e merenda allo spazio feste di Sellero.

E l’adesione è stata elevata, con settanta partecipanti. “E’ stato un pomeriggio speciale – sottolineano gli organizzatori della Croce Rossa di Breno – che ha coinvolto ragazzi e famiglie”.

Il clou della festa è stato l’arrivo della Befana, salutata con un boato e canti. L’Amministrazione comunale di Sellero ha messo a disposizione lo spazio feste del paese con la presenza della Protezione Civile di Sellero.