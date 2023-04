Festa del lavoro: tutti gli appuntamenti in Trentino

domenica, 30 aprile 2023

Trento – Festa del lavoro con numerosi appuntamenti nel capoluogo e in Trentino. Il 1° maggio, Festa del lavoro, l’arcivescovo di Trento Lauro Tisi presiederà la Santa Messa nella chiesa parrocchiale di Pergine, alle 10.30. Monsignor Tisi ha scelto per l’occasione di guidare la celebrazione in una delle comunità più popolose del Trentino, come era già accaduto due anni fa, nel maggio 2021.

“La festa del lavoro – sottolinea don Lauro – è uno dei pochi riconoscimenti alla fatica e alla bellezza del quotidiano, la celebrazione della normalità come inestimabile valore. Ecco perché quando il lavoro non c’è la vita perde sapore. La dignità di ogni persona, infatti, non è frutto di effetti speciali, ma si costruisce nella fedeltà al giorno dopo giorno, così come la goccia è in grado di scavare la roccia. Ognuno – conclude l’Arcivescovo – faccia la sua parte perché la vita non perda sapore”.

Al teatro Gigi Cona gli interventi e la corale Bella Ciao

A causa delle previsioni meteo incerte la programmazione della Festa del Primo Maggio 2023, organizzata da Cgil Cisl Uil del Trentino, è stata modificata e gli interventi dei segretari generali e l’esibizione della corale Bella Ciao si svolgeranno al chiuso, presso il teatro Gigi Cona in via Soprasasso 1, sempre a Gardolo, alle 11.

Sono previsti gli interventi di: Andrea Grosselli, segretario CGIL del Trentino; Michele Bezzi, segretario CISL del Trentino e Walter Alotti, segretario UIL del Trentino; alle 11:30 esibizione della Corale Bella Ciao; ore 14- 24 Musica dal vivo con: Silvia Caracristi, Bovinonz, Victoria e Gregorio, Double Trouble, Abies Alba, Newline Trio, i Risentiti, Antonio Nola Band, Trento Balkan Orkestra e Homeless Band. Bancarelle cooperative sociali, giochi e tutorial per bambini.