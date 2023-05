Festa del lavoro sui luoghi dell’alluvione a Niardo, il sindaco Sacristani: “Le istituzioni devono aiutarci”

lunedì, 1 maggio 2023

Niardo (Brescia) – “Le istituzioni ci devono aiutare“, è il grido del sindaco di Niardo, Carlo Sacristani, alla cerimonia del 1° Maggio in Valle Camonica che si è svolta in mattinata nel paese camuno alla presenza di lavoratori e lavoratrici, Cgil, Cisl e Uil, sindaci, Comunità Montana di Valle Camonica, cittadini e alunni delle scuole dell’obbligo, forze militari, carabinieri con il comandante di Breno e polizia locale.

Una festa che ha voluto fare memoria dell’alluvione che colpì Niardo ma anche della volontà con cui la comunità ha saputo riprendersi. Gli alunni delle scuole dell’obbligo hanno presentato dei cartelli, realizzati in classe sulla Costituzione italiana, partendo dall’articolo 1 e arrivando alle condizioni di lavoro.

Per Niardo – che nove mesi fa venne colpita dall’alluvione e oggi conta ancora 10 famiglie sfollate, una linea ferroviaria interrotta, e decine di attività ancora ferme – la cerimonia del 1° Maggio è stata sui luoghi simboli dell’eccezionale ondata di maltempo. Quei luoghi che mostrano ancora ferite profonde e con la popolazione che attende ancora i fondi dallo Stato.

Da qui il grido del sindaco Carlo Sacristani, che partendo dalla festa del lavoro ha ribadito “le istitutzioni devono fare la loro parte e devono sostenerci”. Si attendono ancora le risorse promesse dallo Stato.

Il corteo si è mosso poco dopo le 10 da piazza Cappellini con il saluto del sindaco, durante il percorso sono intervenuti Ivan Markus, consigliere comunale e coordinatore dei volontari di Protezione Civile del Centro Operativo Comunale, istituito dal luglio 2022 dopo l’alluvione, e di Francesco Martinelli, operatore dello Sportello Sicurezza della Cisl provinciale di Brescia.

La conclusione delle cerimonia da parte di Daniela Barbaresi, della segreteria nazionale della Cgil, che ha fatto riferimento alle difficoltà sul lavoro, contratti salari e necessità di garantre un salario minimo, migliorando le condizioni di chi lavoro in zone montane o in territori colpiti da emergenze, come quello di Niardo. Dalla cerimonia del 1 maggio scatta il riscatto di un paese e di una valle.

di A. Pa.