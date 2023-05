Festa del Gelato al Cioccolato al Gelatissimo di Darfo Boario

martedì, 23 maggio 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – Un’attrazione senza fine che si ripropone negli anni. La tappa al “Gelatissimo“, l’esercizio ubicato in via De Gasperi vicino a piazza Einaudi, alla stazione di Boario Terme e al nuovo sottopasso ferroviario, è obbligata per bambini, giovani e famiglie.

La gelateria di Pietro Andreoli propone una ricca varietà di prodotti, da quelli tradizionali ai nuovi gusti legati anche al territorio, ad esempio malghes, caramelle, crema all’uovo con miele di castagno e gelato dei camuni. Quest’anno il titolare del “Gelatissimo” Pietro Andreoli e i suoi collaboratori hanno preparato qualcosa di speciale, ampliando la scelta dei gusti, e il primo evento sarà in programma venerdì 26 maggio – dalle 15 alle 18 – con la “Festa del Gelato al Cioccolato” e animazione per tutti. I bambini che porteranno un disegno a tema “Gelato” riceveranno un gelato gratis. L’evento di venerdì 26 al “Gelatissimo” apre di fatto la stagione estiva.

“Per noi – spiega il titolare del Gelatissimo – i mesi migliori sono da maggio a settembre e l’inizio di stagione è promettente con giovani e meno giovani, famiglie e bambini che frequentano la gelateria”. Oltre alla tradizionale attività, al “Gelatissimo” vengono promossi momenti di ritrovo, alcuni dedicati ai bambini, altri alle famiglie, e il primo del 2023 sarà la “Festa del Gelato al Cioccolato” di venerdì prossimo, un evento di inizio estate coinvolgente.

“Noi – conclude Pietro Andreoli – cerchiamo di proporre delle novità con prodotti artigianali, innovazioni e manifestazioni che coinvolgano il pubblico e quello di venerdì sarà coinvolgente per tutti, partendo dai bambini”.

di Ch. P.