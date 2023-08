Festa a malga Sant’Apollonia di Ponte di Legno: il programma

venerdì, 11 agosto 2023

Ponte di Legno (Brescia) – Nuovo appuntamento dell’iniziativa “Malghe aperte Silter Dop”, organizzata dal Consorzio per la tutela del formaggio Silter DOP, con il patrocinio delle Comunità Montane di Valle Camonica e del Sebino Bresciano. Domani – sabato 12 agosto – l’educational tour per famiglie, giovani e bambini è alla Malga Sant’Apollonia di Ponte di Legno (Brescia).

Il Consorzio per la tutela del formaggio Silter DOP, presieduto da Oscar Baccanelli (nella foto sotto) al fine di far conoscere il formaggio prodotto in alpeggio, ha organizzato una serie di appuntamenti estivi, in cui il personale dell’alpe sarà disponibile ad accogliere adulti e bambini che vogliono assistere alla caseificazione e vedere come vengono condotte le vacche al pascolo, come vengono munte, come viene trasformato il latte in formaggio Silter DOP.

Domani – sabato 12 agosto – la giornata in festa sarà alla malga Sant’Apollonia di Ponte di Legno, gestita da Oscar Baccanelli con degustazione di Silter e di altri formaggi della Valle Camonica prodotti dell’azienda agricola Baccanelli e Degustazione del tipico “Pa’ e Salam” rigorosamente di pecora dell’azienda agricola Michele Carminati.

Il programma a Malga Sant’Apollonia prevede dalle 10 degustazione e dimostrazione di produzione della formagella e nel pomeriggio, dalle 14, degustazione e dimostrazione di produzione del Silter Dop e intrattenimento musicale in compagnia dell’orchestra Oscar Taboni.