Festa 8 marzo, a Merano collocata la panchina rossa

mercoledì, 8 marzo 2023

Merano (Bolzano) – Nel quadro delle iniziative di sensibilizzazione previste in occasione della “Giornata internazionale della Donna”, personale della Polizia di Stato appartenente al locale Commissariato di Pubblica Sicurezza ha partecipato, insieme a diverse associazioni, ad un momento di riflessione organizzato dall’Amministrazione comunale presso la “panchina rossa” simbolo della lotta contro la violenza sulle donne.

Tale panchina (nella foto) è stata collocata davanti alla Scuola alberghiera “Kaiserhof” di Merano (Bolzano), ove lo scorso 18 febbraio, come noto, una giovane donna è stata uccisa a calci e pugni. La volontà di tutti i presenti è stata quella di non far calare il silenzio su quanto accaduto e di condannare nuovamente ogni forma di violenza di genere.

La Polizia di Stato ha voluto lanciare un segnale di costante e forte presenza in difesa di tutte le donne vittime di violenza.

CONTROLLI STRAORDINARI DELLA POLIZIA DI STATO NELLA CITTÀ DI MERANO

Identificate 74 persone ed una denunciata: a Merano, personale della Polizia di Stato appartenente al locale Commissariato di Pubblica Sicurezza, supportato da operatori del Reparto Prevenzione Crimine “Lombardia” di Milano, ha svolto un’attività straordinaria di controllo del territorio.

Infatti, come avviene ormai da qualche settimana, ai servizi che si sviluppano ogni giorno nell’arco delle 24 ore, si aggiungono turni durante i quali viene messo su strada un numero maggiore di equipaggi.

Oggi l’attività si è concentrata nella zona del centro storico, con passaggi e brevi soste in zona Portici, nei pressi delle Passeggiate del Lungo Passirio, davanti alla Stazione Ferroviaria ed all’interno del relativo parco.

Successivamente è’ stato effettuato un posto di controllo in via IV Novembre, nei pressi del citato parco ed in via Nazionale, nella frazione di Sinigo.

Il personale dipendente ha inoltre effettuati controlli amministrativi e degli avventori all’interno di due esercizi pubblici. Nel complesso sono state identificate 74 persone e controllati 27 veicoli.

Un giovane cittadino straniero è stato denunciato, in quanto, trovato in possesso di modica quantità di sostanza stupefacente, si è anche reso responsabile di resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale.