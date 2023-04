Fèra de la Spongada: eventi e premiazioni a Breno

sabato, 1 aprile 2023

Breno (Brescia) – E’ in programma – come da tradizione in occasione della domenica della Palme – la “Féra de la Spongada” in piazza Ronchi a Breno (Brescia).

Domani – domenica 2 aprile – il tipico dolce brenese aspetta centinaia di golosi per trascorrere una giornata festiva in compagnia: durante la giornata sono in calendario diversi appuntamenti e divertimenti per famiglie e bambini. Sarà una domenica di fantasia, magia, emozioni, sorrisi, shopping e dolci per tutti, con degustazione della spongada e prodotti tipici.

Il programma prevede alle 9 l’apertura degli stand gastronomici, alle 12 il pranzo presso lo stand gastronomico della Pro loco (strinù, patatine, formaggio fuso) e alle 17 la premiazione del 15° concorso “Spongada d’Oro de Bré” aperto a tutti i privati.

Durante la giornata Tour nei luoghi di Breno da scoprire, a cura di Xtreme Adventure.

Per i più piccoli animazione e giochi gonfiabili, dalle 14:30 alle 16:30 animazione per le famiglie con bambini a cura di Endy – Magic Comic Show. Mercatini dell’usato, arte e ingegno durante tutta la giornata, in zona adiacente piazza Ghislandi.

L’evento, organizzato dalla Pro loco di Breno, punta a valorizzazione il territorio e i prodotti tipici locali.