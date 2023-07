Fenalt chiede di aprire un tavolo di crisi sulle RSA trentine

lunedì, 10 luglio 2023

Trento– Il rogo che l’altra notte ha causato sei morti e un’ottantina di intossicati nella RSA di via dei Cinquecento a Milano, in cui erano presenti 160 degenti con un solo infermiere e sei operatori, evidenzia i rischi per la sicurezza derivanti dal sottodimensionamento dell’organico: “Le proteste degli operatori lombardi che si lamentano per la carenza di personale nel turno notturno, non possono non farmi pensare che in Trentino siamo messi peggio – commenta Roberto Moser, vice segretario generale Fenalt e responsabile case di riposo – Da noi nel turno notturno il numero di operatori è inferiore e abbiamo strutture disposte su 4/5 piani che complicano ulteriormente la vigilanza. Dobbiamo proprio aspettarci una disgrazia o si può intervenire prima?”.

Da anni Fenalt, sindacato di maggioranza nelle RSA trentine, richiama l’attenzione non solo sul tema della qualità del servizio, messa a rischio dalla carenza del personale, ma anche su quello della sicurezza che la sciagura lombarda ha posto drammaticamente all’attenzione di tutti.

“Chiediamo all’Assessorato provinciale alla sanità che istituisca subito un tavolo di confronto fra tutte le parti interessate. Non ha senso dire, come qualcuno ha fatto in questi giorni, che siamo a fine mandato per cui non vale la pena darsi da fare: i problemi non seguono i cicli elettorali. Si aggravano nel tempo se non sono affrontati – protesta Moser – Oggi credo che per le RSA possiamo parlare senza mezzi di termini di mancanza di sicurezza sul lavoro. Fenalt ha già proclamato lo stato di agitazione: non ci resta che fare il nostro lavoro come sindacato, organizzando una manifestazione in Assessorato. Ci andremo e ci rimarremo fino a quando non ci saranno state date risposte concrete! A costo di dover stazionare in Assessorato fino a fine legislatura”.

“Credo – conclude Moser – che non sia più rinviabile l’apertura di un tavolo di crisi sulle case di riposo trentine! Evitare il confronto con le parti interessate non fa che sottolineare ulteriormente il fallimento di questa politica”.