Femminicidi, il presidente di Riva del Garda Fierecongressi: “Atti da contrastare con forza”

sabato, 13 gennaio 2024

Riva del Garda (Trento) – “La violenza non è forza, ma debolezza”, con la citazione di Benedetto Croce e un paio di scarpe rosse, simbolo della lotta contro la violenza di genere, il presidente di Riva del Garda Fierecongressi, Roberto Pellegrini in apertura di Expo Riva Schuh & Gardabags ha condannato i femminicidi, l’ultimo in ordine di tempo è avvenuto e scosso il Trentino, e dichiarato: “Non c’è business di successo che valga la pena rimarcare se non si tengono bene a mente i tanti e troppi femminicidi che entrano in modo drammatico e frequente a far parte del nostro quotidiano”.

“Atti vergognosi che devono essere sempre più contrastati. Noi vogliamo fare la nostra parte perché queste scarpe rosse non rimangano un grido inascoltato”, ha concluso Pellegrini.