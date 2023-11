FEM: 56 nuovi imprenditori agricoli, consegnati i brevetti e avviato il nuovo corso

mercoledì, 15 novembre 2023

San Michele all’Adige – Si è svolto questo pomeriggio, alla Fondazione Mach, l’evento di chiusura del corso di formazione organizzato dal Centro Istruzione e Formazione per 56 giovani imprenditori agricoli che hanno terminato il percorso formativo 2021-2022 ottenendo la certificazione di brevetto. Nella stessa occasione ha avuto inizio la 23^ edizione del corso con 66 giovani aspiranti, selezionati tra 90 richiedenti. Foto @FEM.

All’incontro, in diretta streaming sul canale youtube FEM, sono intervenuti il direttore generale FEM, Mario Del Grosso Destreri, il responsabile dell’Ufficio economia e politica agraria della Provincia autonoma di Trento, Marco Zucchelli, il dirigente del Centro Istruzione e Formazione, prof. Manuel Penasa, la responsabile del Dipartimento qualificazione professionale agricola, prof. Claudia Bisognin, e il coordinatore del corso, Paolo Dalla Valle.

Il percorso formativo è rivolto ai giovani di età compresa tra 18 e 40 anni che intendono insediarsi in agricoltura, e quindi ottenere il premio di primo insediamento in azienda agricola, ma che non sono in possesso di un titolo di studio rilasciato da una scuola superiore o da un’università di carattere agrario. L’obiettivo è garantire l’acquisizione di una serie di competenze mirate alla corretta gestione di un’azienda agricola ed il conseguimento del brevetto professionale di imprenditore agricolo.

Il direttore generale Mario Del Grosso Destreri ha augurato buona fortuna sia a coloro che oggi hanno iniziato il corso biennale sia a coloro che hanno ricevuto il brevetto di imprenditore agricolo, spiegando che la FEM che si appresta a celebrare nel 2024 il 150esimo anniversario di fondazione, un momento importante per riflettere sulla storia, ma anche e soprattutto per guardare al futuro.

L’illustrazione dei percorsi attivati dal Centro Istruzione e Formazione e l’importanza della componente docente è stata evidenziata dal dirigente prof. Manuel Penasa, mentre Marco Zucchelli della PAT ha esordito con un augurio: “Complimenti a voi che avete creduto nell’agricoltura e avete speso bene il vostro tempo; non dovrete essere esperti di tutto ma capire tutte le cose importanti della vostra azienda partecipando alle decisioni”.

La prof. Claudia Bisognin ha salutato i nuovi studenti spiegando loro che con questa esperienza formativa potranno rafforzare le competenze per trovare la risposta ai progetti futuri, e al contempo ha augurato ai 56 imprenditori di concretizzare ognuno il proprio sogno. Infine, il coordinatore del corso, Paolo Dalla Valle, ha illustrato la struttura e l’articolazione del corso biennale della durata di 600 ore.

Dall’anno di attivazione (1986) ad oggi, il corso per la qualificazione professionale dei giovani imprenditori agricoli ha registrato circa 2500 frequentanti. Un dato molto importante che emerge è che l’85% dei frequentanti ha concretizzato il proprio progetto aziendale in agricoltura.

Per quanto riguarda il corso in partenza (66 giovani provenienti da tutto il territorio provinciale) va sottolineato che il 30 per cento è rappresentato da donne e che circa il 70 per cento degli interessati risulta diplomato/laureato in ambiti diversi da quello dell’agricoltura.

Infine, va evidenziato che solo il 10 per cento degli iscritti ha già concretizzato il proprio insediamento all’interno di un’azienda agricola.