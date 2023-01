Fascia lago e Palafiere: la decisione del Consiglio comunale di Riva del Garda

lunedì, 30 gennaio 2023

Riva del Garda (Trento) – Fascia lago e Palafiere, confronto in Consiglio comunale a Riva del Garda (Trento). In serata si è tenuto in Rocca l’atteso consiglio comunale, che ha visto la presenza dell’assessore provinciale allo sviluppo economico, ricerca e lavoro, Achille Spinelli e dell’ingegner Mauro Groff, dirigente generale dell’Unità Strategica per le gestioni patrimoniali e da poco nominato commissario degli interventi presso il compendio di Riva che la Provincia, attraverso Patrimonio del Trentino Spa.

Nel dettaglio si tratta in fascia lago della costruzione del nuovo edificio del Palacongressi, con annesso teatro, e dei parcheggi, mentre in zona Baltera del nuovo padiglione al servizio delle fiere espositive con i relativi parcheggi, nonché del Palazzo dello Sport. Ad accogliere l’assessore vi erano il sindaco Cristina Santi e il presidente del Consiglio comunale Salvatore Mamone, oltre naturalmente ai consiglieri comunali della cittadina in riva al lago.

Le motivazioni dell’incontro sono legate agli ultimi approfondimenti, che derivano sia dalle condizioni economiche del contesto generale profondamente mutate, sia dalla rivalutazione delle concrete esigenze da parte della comunità di Riva del Garda. Nel confermare l’impegno economico-finanziario originario, l’assessore Spinelli ha evidenziato le straordinarie difficoltà esecutive che si stanno manifestando presso tutti i cantieri, connesse all’aumento del costo delle materie e alla difficoltà nel reperirle, che stanno causando gravi ritardi sui cronoprogrammi. Di qui “l’esigenza di riprogrammare nel tempo gli impegni assunti. Le parti hanno convenuto di riconoscere l’inderogabile necessità di garantire il completamento del compendio del Palacongressi, nonché di ridefinire le tempistiche degli interventi presso la zona della Baltera”.

L’ingegner Groff ha rappresentato lo stato di fatto e le previsioni a breve termine per il 2023: nella primavera saranno consegnati alla comunità rivana i parcheggi ultimati in fascia lago, riprenderanno le costruzioni della parte fondazionale del Palafiere, inoltre si procederà alla realizzazione dei parcheggi del cosiddetto parcheggio “multipiano”, i cui lavori sono stati consegnati alla fine del 2022. Saranno poi rimodulati i tempi di realizzazione degli interventi in zona Baltera: per ovviare alle esigenze manifestate anche recentemente dagli organizzatori delle fiere, Patrimonio del Trentino ha previsto la suddivisione in 2 unità funzionali dell’intervento presso il Palafiere, favorendo nel corso del 2023 la realizzazione della parte interrata che consentirebbe comunque la messa a disposizione di importanti spazi gestionali. Seguirà quindi la progettazione della parte in elevazione e si procederà, infine, alla rivalutazione della soluzione relativa al palazzetto dello sport, tenuto conto l’area ad esso destinata avrà una funzione vitale per la gestione dei cantieri in corso e per garantire, pro tempore, uno sfogo ai parcheggi riservati all’area espositiva.

Nel contesto generale che si va a delineare, l’amministrazione comunale ha quindi effettuato ulteriori considerazioni in merito all’interesse generale della collettività, ritenendo che gli oneri gestionali sia del palazzetto dello sport che del nuovo teatro graverebbero in maniera determinante sul bilancio comunale e pertanto, conservando l’obiettivo di aver comunque confermata la dotazione di una sala anche con funzioni multimediali, riconvertire in tal senso la parte della prevista sala teatrale e di valutare in futuro un nuovo intervento per diverse strutture sportive presso l’area del palazzetto.

All’interno di questo nuovo scenario che viene così a configurarsi, l’amministrazione comunale ritiene viceversa assai più rispondente alle attuali esigenze della collettività venire in possesso del compendio denominato “Miralago”, disposto nella zona strategica della fascia lago, con un’ulteriore disponibilità di oltre 30.000 metri quadri di parco.

Al termine dei lavori il Consiglio comunale ha approvato la risoluzione così come presentata dalla maggioranza.