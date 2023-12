Farsi spazio, serata stellare ad Ala con l’astronauta Paolo Nespoli

venerdì, 15 dicembre 2023

Ala (Trento) – È stata “stellare” la serata evento che ha concluso il calendario di iniziative dedicato ai centoventicinque anni di storia e di attività della Cassa Rurale Vallagarina, banca di comunità dal 1898.

La città di Ala e il teatro Sartori hanno ospitato l’appuntamento finale di un cammino iniziato nelle prime settimane dell’anno che sta per salutarci e che ha attraversato tutte le stagioni distribuendo gli eventi nelle tante zone e località servite ogni giorno dalla sede e dalle filiali della Cassa Rurale. “Farsi spazio” è il titolo scelto per la serata con l’astronauta Paolo Nespoli che ha dialogato con Francesco Sauro (socio dell’istituto di credito cooperativo, geologo planetario ed esploratore).

“Con questo evento la Cassa Rurale Vallagarina – ha osservato il presidente Maurizio Maffei – conclude in modo ufficiale i festeggiamenti per i 125 anni dalla fondazione offrendo a soci, clienti e alla comunità una serata con un ospite di spicco, che ci rimarca l’importanza della sostenibilità come stile di vita da adottare, percorso su cui il nostro Istituto è impegnato concretamente da parecchio tempo”.

Paolo Nespoli ha raccontato l’esperienza vissuta durante le diverse missioni spaziali, cercando di far rivivere al pubblico alcuni momenti del diario di bordo, della gestione delle emergenze e delle sperimentazioni svolte. All’interno della stazione spaziale convivono astronauti di diverse nazionalità, ma lì non vi sono differenze: sono tutti scienziati che studiano cosa sta al di là dell’atmosfera.

“A volte tutti noi siamo abituati a guardare il nostro piccolo orticello, ciò che a noi è prossimo – è stato evidenziato – In realtà dobbiamo pensare che, il pianeta terra, è vulnerabile e lo strato di atmosfera ci aiuta a sopravvivere. Dobbiamo occuparci dell’atmosfera e pensare alla sostenibilità a livello globale. La Terra è fragile in un sistema complesso”.

Alla serata ha partecipato, inoltre, Carmelo Melotti, vicepresidente Cassa Rurale Vallagarina, Claudio Soini, neo presidente del Consiglio Provinciale di Trento, Luigino Lorenzini vicesindaco di Ala (sindaco facente funzioni), città dove nel 1898 venne collocata la pietra iniziale dell’istituto di credito cooperativo che oggi è Cassa Rurale Vallagarina.