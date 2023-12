Fabio Zambotti guida l’Azienda Consorziale Terme di Comano

sabato, 16 dicembre 2023

Comano (Trento) – Si è svolta l’Assemblea Termale dell’Azienda Consorziale Terme di Comano. All’ordine del giorno l’approvazione del bilancio di previsione 2024, del bilancio pluriennale 2024-2026 e il cambio ai vertici dell’Assemblea Consorziale.

L’Assemblea ha visto innanzitutto il passaggio di carica di presidente da Monica Mattevi, sindaco di Stenico, a Fabio Zambotti (nella foto), sindaco del Comune di Comano Terme, che garantirà la continuità. Gli importanti impegni istituzionali assunti dalla presidente uscente non hanno reso possibile la continuazione del mandato e, con l’occasione, i colleghi sindaci e il Consiglio di Amministrazione hanno ringraziato Monica Mattevi per l’impegno e la dedizione che ha dedicato alle Terme di Comano ed augurato un buon proseguimento nei suoi incarichi istituzionali.

“Ho potuto conoscere meglio l’Azienda Consorziale, l’ho vista crescere e trasformarsi, soprattutto in qualità del servizio, organizzazione e professionalità del personale. Mi sento orgogliosa della nostra azienda e tranquilla nel passare il testimone al prossimo presidente in continuità e stretta collaborazione. Ringrazio in particolare il presidente Filippi e il consigliere delegato Elena Andreolli per la competenza e la passione che dimostrano continuamente per il loro lavoro.” Così chiude il suo intervento Monica Mattevi, e prosegue il nuovo Presidente dell’Assemblea Consorziale Fabio Zambotti: “Ringrazio Monica Mattevi per il lavoro svolto con competenza e passione e confermo la disponibilità a rappresentare i comuni soci nell’azienda termale, anche alla luce degli importanti progetti di sviluppo in corso, come quello di valorizzazione della forra del Limarò.”

Il 2023 si prospetta un nuovo anno record per l’Azienda Consorziale grazie ad un lieve aumento delle presenze del comparto termale rispetto al 2022, alla significativa crescita del Comano Med e del Grand Hotel Terme di Comano e al positivo bilancio del settore cosmetico. Quest’ultimo è riuscito a rispondere correttamente alle sfide del mercato tra congiunture negative e nuove abitudini d’acquisto post-pandemia. Questi risultati sono stati ottenuti anche grazie ad un nuovo approccio organizzativo e ad una rinnovata collaborazione con gli operatori del territorio oltre che grazie all’introduzione di nuovi standard qualitativi (LQA-Leading Quality Assurance) in hotel e allo sviluppo di una nuova ed innovativa strategia digitale per il settore cosmesi.

La strategia presentata per il 2024 si fonda anche sul proseguo del lavoro nella crescita dell’organizzazione, della qualità del servizio e sullo sviluppo della notorietà di marchio e della presenza sul mercato. A tutto ciò si affianca il mantenimento e il potenziamento delle nuove dinamiche di collaborazione territoriale.

La Consigliera Delegata Elena Andreolli sottolinea “l’importanza del lavoro in corso per definire un nuovo posizionamento strategico dell’offerta aziendale, che trova come elemento unico distintivo l’acqua termale, su cui sono state realizzate importantissime ricerche a livello internazionale”.

Conferma la strategia di posizionamento di Terme di Comano volta a garantire una crescita duratura e sostenibile dell’azienda perseguendo l’obbiettivo di riposizionamento e rinnovamento dell’offerta per rispondere in modo competitivo ai continui mutamenti del mercato. Cardine della strategia è il perfezionamento di un’identità aziendale unitaria e coesa che ruoti attorno alla valorizzazione dell’acqua termale e del Metodo Comano. Le Terme di Comano vanno sempre di più verso una proposta esperienziale di alto livello competitiva e customer oriented che coinvolga tutte le business unit aziendali in coesione con il territorio. Uno dei risultati più positivi del 2023” – continua Andreolli – “è la costituzione, grazie al lavoro congiunto con l’AOT Garda Dolomiti, del Club di prodotto Aquavita, che riunisce terme, APT ed operatori con lo scopo di rafforzare la zona di Comano dal punto di vista turistico e di mercato”.

Il bilancio previsionale illustrato dal presidente Roberto Filippi illustra che le scelte intraprese nel 2018 dall’attuale CdA proseguono con rinnovati segnali di crescita e nuovi investimenti, con ricavi delle vendite e delle prestazioni in aumento rispetto al preconsuntivo 2023 “Il bilancio pluriennale 2024-2026 è la continuazione del solido ed efficace lavoro realizzato a partire dal 2018, sia per livello di struttura, organizzativo e di prodotto termale tenendo conto anche degli importanti investimenti in programma nei prossimi anni.”

La stagione termale 2023, la cui parentesi estiva si è conclusa il 31 ottobre, ha segnato una crescita che si attesta attorno al 3%. Un risultato positivo alla luce dell’andamento difficile della stagione turistica del Trentino e delle congiunture economiche sfavorevoli. Particolarmente significativa la crescita del centro specialistico Comano Med, che si consolida ulteriormente rispetto all’anno precedente con una rinnovata proposta specialistica e un incremento delle visite sportive, novità 2023.

Anche il Grand Hotel Terme di Comano ha segnato una notevole crescita determinata principalmente dai cambiamenti strategici nei processi organizzativi e nelle strategie commerciali e di prezzo. Da sottolineare i nuovi standard qualitativi LQA introdotti nel corso della stagione estiva che hanno elevato la qualità dell’offerta proposta proiettando la struttura verso una maggiore internazionalizzazione della clientela che verrà ulteriormente incrementata nel corso del 2024.

Prosegue la crescita dell’online intrapresa a partire dal 2021 che si è intensificata grazie al progetto di sviluppo digital di Terme di Comano Skincare. Gli shop aziendali presso il centro termale e l’hotel hanno segnato una nuova crescita pari al 2,43% rispetto all’anno precedente, segno di un consolidamento nell’andamento che si stima continuerà in modo speculare anche nel prossimo triennio. Ottimi risultati anche per i risultati legati ai distributori, le vendite legate a questo ambito segnano un +9,44% rispetto al 2022.

L’Azienda Consorziale Terme di Comano, di proprietà dei Comuni di Bleggio Superiore, Comano Terme, Fiavè, San Lorenzo Dorsino e Stenico, opera in tre settori. Quello sanitario, con l’ampia proposta di terapie termali a scopo curativo delle Terme di Comano, centro di riferimento italiano per la cura delle patologie della pelle. Quello ricettivo, con i servizi di ospitalità, cura e benessere del Grand Hotel Terme di Comano, struttura 4 stelle Superior. Quello della cosmesi termale, con la linea di prodotti a base di acqua termale utilizzati per la cura e la bellezza quotidiana della pelle.