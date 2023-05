Expo Riva Schuh & Gardabags: tutto esaurito all’edizione 99 con presenze da 40 Paesi

mercoledì, 24 maggio 2023

Riva del Garda (Trento ) – Aria di festa a Expo Riva Schuh & Gardabags che nella prossima edizione di giugno – numero 99 – registra il tutto esaurito. Infatti si preannuncia un’edizione di successo quella della manifestazione rivana dal 17 al 20 giugno 2023: due padiglioni in più aperti e il tutto esaurito di espositori; nuovi Paesi protagonisti e ancor più buyer rispetto gennaio 2023; aree dedicate a una più ampia offerta di pelletteria e accessori; eventi che permetteranno di tastare il polso del mercato; nuove iniziative per una fiera sempre più sostenibile.

La manifestazione rivana si prepara ai festeggiamenti organizzando per il prossimo giugno un evento di grandissimo successo, teso a favorire il business del settore calzature e pelletteria che si concentrerà sulla presentazione dei nuovi campionari per la primavera estate 2024 e i riassortimenti dell’inverno (nelle foto © Jacopo Salvi).

MANIFESTAZIONE IN CRESCITA: DUE PADIGLIONI IN PIÙ

Sarà un evento di sicuro successo, sono i numeri a dirlo. Gli ottimi risultati delle ultime due edizioni post-pandemia hanno portato a un’altissima richiesta di partecipazione da parte del mondo della produzione internazionale che torna in massa a Riva del Garda. Verranno, infatti, aperti anche i padiglioni A1 e A3 per aumentare la superficie espositiva che raggiungerà quindi la massima capacità del quartiere fieristico. Tutto esaurito!

La bella notizia riguarda soprattutto la provenienza degli espositori. Parteciperanno oltre 40 Paesi – tra cui Cina, fortemente rappresentata da tutti i principali distretti produttivi -, Brasile, India, Turchia ed Europa. È la riconferma del fortissimo carattere internazionale della manifestazione.

Piacevole sorpresa il ritorno di alcuni paesi e regioni che mancavano da tempo, come il Giappone, il Messico e il Nepal. Oppure le prime volte di una collettiva di aziende dalla Repubblica Ceca e una da Taiwan, organizzata dall’associazione nazionale locale dei produttori di calzature. Sarà la prima volta anche per CLIA – China Leather Industry Association e per la Municipalità di Wenzhou, tra i distretti produttivi più importanti della Cina, presente con uno stand di rappresentanza per illustrare un importante progetto dedicato al mondo calzaturiero.

Si annuncia un’edizione da incorniciare anche grazie alle previsioni di partecipazione dei visitatori, che sulla carta già superano i numeri di gennaio: sono attesi oltre 120 buyer di livello internazionale, pronti a farsi un’idea sulle prossime tendenze moda durante la prima manifestazione di settore che, come da tradizione, aprirà la stagione commerciale dell’estate 2024.

In crescita anche la presenza di importanti istituzioni di settore. Numerose le associazioni di categoria provenienti da India, Argentina, Pakistan, Uruguay, nonché Europa e ovviamente dall’Asia.

SEMPRE PIÙ BORSE

Uno degli obiettivi dell’organizzazione è stato incrementare la varietà dell’offerta, incentivando la presenza di produttori di pelletteria e accessori moda, sia con marchi di produzione propria che conto terzi. Borse, piccola pelletteria, cinture, portafogli e articoli da viaggio troveranno il loro spazio in 3 aree espositive dedicate solo a loro e posizionate in punti strategici di grande passaggio.

Varietà di prodotti, per tipologia e materiali, anche sostenibili, realizzati in Cina, Turchia, India, Italia, Spagna, Portogallo, Repubblica Ceca e Inghilterra.

GLI EVENTI DA NON PERDERE

Saranno come di consueto molti gli appuntamenti da segnare in agenda, oltre ai classici incontri negli stand. Ne segnaliamo solo alcuni.

Primo fra tutti il Summit promosso da CIFA – Confederation of International Footwear Association che già nel titolo spiega le finalità dell’evento: “La domanda incontra l’offerta: sfide e opportunità sulle tendenze dei consumatori e sulla catena di approvvigionamento nel mondo post-pandemia. I leader dell’industria calzaturiera, sia per la domanda che per l’offerta, discutono del futuro del sourcing di calzature”.

Se si parla di Innovation Village Retail, invece, si parla di un ritorno. Si riconferma anche per questa edizione il villaggio dedicato all’innovazione nel retail con la partecipazione di diverse startup pronte a presentare ai professionisti del mondo della produzione e distribuzione le migliori soluzioni a supporto del comparto. Si confronteranno, poi, per vincere la Startup Competition così da aggiudicarsi la partecipazione all’edizione numero 100 della fiera di gennaio 2024.

Torneranno anche i Market Focus, eventi esclusivi e su invito, che faranno incontrare gli esponenti del mondo della produzione con quelli della distribuzione. L’obiettivo è conoscere meglio opportunità ed esigenze dei vari mercati e favorire la nascita di nuove partnership commerciali.

L’IMPEGNO PER LA SOSTENIBILITÀ

Da anni Expo Riva Schuh & Gardabags si impegna non solo per esaltare le produzioni e i prodotti sostenibili favorendone la ricerca all’interno del suo catalogo, ma si adopera lei stessa nell’organizzazione di eventi sempre più sostenibili.

Nella quarta edizione del Bilancio di Sostenibilità (riferita agli anni 2021 e 2022) Riva del Garda Fierecongressi, organizzatore di Expo Riva Schuh & Gardabags, presenta i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi e delinea le prossime sfide e iniziative: “Grazie all’adozione del Sistema di Gestione degli Eventi Sostenibili (UNI ISO 20121), rinnovato per la terza volta nel 2021, siamo riusciti a implementare e consolidare le linee guida che ci permettono di perseguire la sostenibilità in tutti gli aspetti delle nostre attività e abbracciare un modello di business rispettoso dell’ambiente, delle persone e delle comunità in cui operiamo”, sottolinea Alessandra Albarelli (nella foto), direttrice Generale di Riva del Garda Fierecongressi.

Come si concretizza questo impegno durante le giornate di fiera? Con iniziative concrete: l’utilizzo di moquette fornite da un’azienda certificata che, a fine evento, recupera tutto il materiale riciclabile (più del 50% di quello utilizzato) e lo reinserisce nel proprio processo produttivo così da dar vita a nuovi prodotti; aderendo al progetto ‘Food for Good’ che permette di recuperare e destinare ai più bisognosi il cibo che non viene consumato durante i giorni di manifestazione; l’utilizzo di stoviglie compostabili nei luoghi di ristoro e sempre più avanzate forme di differenziazione dei rifiuti destinati al riciclo; l’offerta, per chi lo desidera, di allestimenti green per gli stand degli espositori.

Azioni concrete e tangibili che crescono e si evolvono edizione dopo edizione così da favorire incontri di business sempre più proficui e rispettosi di persone e ambiente.

L’appuntamento è a Expo Riva Schuh & Gardabags dal 17 al 20 giugno 2023 per sfruttare tutte le opportunità di una piattaforma di business internazionale sempre più all’avanguardia e respirare quell’aria di festa che preannuncia la centesima edizione.

Informazioni su Expo Riva Schuh & Gardabags

Con visitatori da tutto il mondo e oltre 40 Paesi rappresentati dalle aziende espositrici, Expo Riva Schuh & Gardabags – organizzata da Riva del Garda Fierecongressi SpA – è la più importante fiera internazionale dedicata alla calzatura di volume, alla pelletteria e all’accessorio. Dal 17 al 20 giugno 2023 – quartiere fieristico di Riva del Garda.