Expo Riva Schuh & Gardabags: summit sulle sfide e opportunità post pandemia

Riva del Garda (Trento) – Seconda giornata della 99esima edizione di Expo Riva Schuh & Gardabags con grandi appuntamenti: oggi è in programma il summit promosso da CIFA (Confederation of International Footwear Association), che per la prima volta in Europa metterà a confronto personalità di spicco del settore sul tema “Incontro tra domanda e offerta: sfide e opportunità nel post-pandemia tra tendenze dei consumatori e la supply chain. I leader dell’industria calzaturiera a confronto sul futuro del sourcing”. Il summit, moderato da William Wong, membro del Comitato Scientifico di Expo Riva Schuh & Gardabags, ha lo scopo di riunire associazioni di produttori asiatici con quelle di rivenditori internazionali e retailer, per poter discutere le sfide e le opportunità del mercato post-pandemia, e vedrà la partecipazione di esponenti di spicco provenienti dalla Cina, ma anche da Giappone, Pakistan, Vietnam, India, Stati Uniti e Spagna.

Nella giornata inaugurata Alessandra Albarelli (nel video), direttrice generale di Riva del Garda Fierecongressi, ha illustrato le novità della rassegna, in particolare la piattaforma digitale, che favorisce l’incontro tra i buyer mondiale, espositori e acquirenti che, grazie l’intelligenza artificiale, permette di far incontrare espositori e compratori, opportunamente profilati, facilitando le occasioni di business, l’Innovation Village Retail e puntato su una manifestazione sempre più sostenibile.

Enrico Cietta (foto © Jacopo Salvi), presidente del Comitato Scientifico di Expo Riva Schuh & Gardabags propone un’accurata analisi degli andamenti dei mercati internazionali, con particolare attenzione alla produzione e all’export della Cina, mentre Roberto Luongo, direttore generale di Agenzia ICE (ITA-Italian Trade Agency), sottolinea come il settore calzature e accessori può trovare in Expo Riva Schuh & Gardabags un momento centrale delle strategie di promozione del Made in Italy. “L’occasione ottimale per valorizzare la produzione italiana di calzature e borse che rappresentano un vero e proprio fiore all’occhiello delle esportazioni italiane (rispettivamente 13 e 10 miliardi di euro di export l’anno)”, sottolinea Luongo.

Fino a martedì 20 giugno a Riva del Garda Fierecongressi sono 1.300 i marchi in fiera che presentano a Expo Riva Schuh & Gardabags le collezioni per la futura primavera estate 2024. Il 30% in più rispetto a giugno 2022. Una partecipazione che per il 43% è composta da aziende europee e per il restante 57% da realtà provenienti da 42 Paesi extraeuropei.

