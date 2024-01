Expo Riva Schuh & Gardabags, quarta giornata: eventi e riconoscimenti

martedì, 16 gennaio 2024

Riva del Garda (Trento) – Expo Riva Schuh & Gardabags, giunta alla quarta giornata. F Returns Solution è la piattaforma per i resi con marchio che acquisisce i dati e semplifica l’esperienza, mettendo a disposizione una tecnologia di classificazione e tracciabilità dei resi, che aumenta la velocità di rientro in magazzino ed elimina i contatti con i clienti, e offre integrazioni analitiche che decidono il flusso logistico più economico, recuperando il massimo valore o riciclando. La direttrice generale Riva del Garda Fierecongressi, Alessandra Albarelli (nella foto), ha consegnato il premio a Marcello Valerio, Co-founder, iF returns, per la novità introdotta sul mercato e presentata al quartiere fieristica di Riva del Garda.

Il programma degli eventi martedì 16 gennaio

h. 9.30-10.30: Market Focus USA (solo su invito) – Innovation Village (Padiglione B2)

h. 11.00-12.00: Market Focus Estremo Oriente: India, Thailandia, Singapore, Malesia, Indonesia, Hong Kong (solo su invito) – Business Club (Padiglione A2)