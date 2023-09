Expo Riva Schuh & Gardabags punta su un futuro sostenibile

venerdì, 8 settembre 2023

Riva del Garda (Trento) – Expo Riva Schuh & Gardabags si conferma una manifestazione con uno sguardo a 360° che punta al futuro. Movo, startup partecipante all’Innovation Village Retail durante l’edizione di giugno 2023 ha presentato una soluzione di packaging all’insegna della circolarità. Combatte il monouso e rivoluziona il mondo del packaging grazie ad un’unica confezione che può essere riutilizzata più di 20 volte. Il risultato sono meno rifiuti, un’impronta di CO2 inferiore del 75% e un pianeta più pulito e in salute. Grazie alla sua idea e alla bravura nella presentazione si è guadagnata la finale della Startup Competition a dimostrazione che le spinte alla sostenibilità sono di grande valore per il presente e il futuro del pianeta e del mercato.

Partecipazione globale – La manifestazione ha il sostegno dei grandi protagonisti del settore della calzatura di volume, della pelletteria e dell’accessorio: organi istituzionali, consorzi e realtà private di livello nazionale e internazionale. Sono confermate anche per l’edizione di Expo Riva Schuh & Gardabags di gennaio 2024 le partecipazioni di importanti associazioni di retailer sia europee che americane a dimostrazione che l’impatto della fiera si mantiene internazionale. In particolare, ANCC – Associazione dei Retailer Spagnoli e NSRA – The National Shoe Retailers Association dagli Stati Uniti d’America.

Tra i Paesi presenti in fiera durante la scorsa edizione c’è stata l’importante presenza della Turchia, con The Aegean Exporter’s Associations: ben 47 espositori turchi hanno presentato i loro prodotti tra calzature, borse e oggetti di piccola pelletteria.

Prossimi appuntamenti – Expo Riva Schuh & Gardabags è partner del 21° Congresso UITIC “Moving towards sustainability through Innovation”. Il programma del congresso si estende su tre giorni: 20, 21 e 22 settembre, più una giornata facoltativa il 19 settembre. L’evento si terrà in luoghi diversi tra Milano e Vigevano: in primis, visite ad aziende di eccellenza tecnologica, a seguire l’ingresso alla fiera Simac Tanning Tech, ed infine la sessione di lavoro congressuale vera e propria.