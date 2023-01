Expo Riva Schuh & Gardabags, numeri da record. Albarelli: “Grande crescita, in fiera 119 nuovi buyer”

domenica, 15 gennaio 2023

Riva del Garda (Trento) – Seconda giornata di Expo Riva Schuh & Gardabags e grande entusiasmo tra i buyer alla 98esima edizione della rassegna internazionale delle calzatura e pelletteria. La manifestazione, in calendario al quartiere fieristico di Riva del Garda (Trento) conta 1108 espositori (+10% rispetto a giugno 2022) provenienti da oltre 40 Paesi (44% dall’Europa, 56% extra EU). Cambogia, Canada, Costa d’Avorio e Nuova Zelanda i nuovi Paesi presenti per la prima volta nei padiglioni. Numeri importanti che, insieme a quella dei compratori, giunti da oltre 100 nazioni, offrono un quadro completo su Expo Riva Schuh & Gardabags.

“Non solo i produttori individuali – spiega il presidente di Riva del Garda Fierecongressi, Roberto Pellegrini – credono in Expo Riva Schuh & Gardabags, ma anche le istituzioni internazionali che vedono nella manifestazione lo strumento per lo sviluppo delle loro industrie”.

Un successo che per Alessandra Albarelli (nel video), direttrice generale di Riva del Garda Fierecongressi, “segue il continuo impegno che l’intera organizzazione della fiera mette nel sviluppare una sempre più ampia rete internazionale di contatti (11 delegati per 30 paesi rappresentati). Tale network ha consentito di portare in fiera 119 nuovi buyer e giornalisti da 25 Paesi che, per la prima volta, visitano i padiglioni fieristici di Riva del Garda”.

Uno sforzo che si combina con la ferma volontà di mettere a disposizione dei visitatori strumenti sempre più evoluti che consentano loro di trovare con facilità i prodotti e i partner che cercano: si pensi al catalogo digitale evoluto e ricco di informazioni, ai nuovi espositori che aumentano la varietà dell’offerta per fasce di prezzo e offerta di prodotto, e all’attenzione per i temi della sostenibilità promossa attraverso seminari dedicati. Senza dimenticare l’Innovation Village Retail, che suggerisce al mondo della distribuzione soluzioni innovative grazie alle proposte delle startup presenti in fiera (nelle foto © Jacopo Salvi).

Il programma odierno dei seminari

Market Focus Latin America: Guatemala, Perù, Uruguay (solo su invito)

15 gennaio 10-11

Buyers Lounge – Hall C1

Andrea Batazzi, Multirep Services Snc

Il futuro è ora: la sfida delle nuove normative europee sulla sostenibilità e la tracciabilità

Per diverso tempo si è parlato di sostenibilità e tracciabilità con verbi al futuro. Oggi le nuove normative in alcuni importanti Paesi europei (Germania in particolare) impongono di parlare al presente. Cosa cambia per le aziende della moda e della calzatura con l’applicazione delle nuove normative? Quali sono i requisiti per le aziende che vogliono continuare ad essere presenti in questi mercati? Attraverso la descrizione di come stanno cambiando le regole competitive in alcuni grandi mercati europei, il workshop farà il punto su quali siano i costi e gli strumenti a disposizione delle aziende per adeguarsi ai nuovi requisiti.

15 gennaio 11-12:30

Theatre – Hall D

Manfred Junkert, Federal Association of the German Footwear and Leather Goods Industry

Matteo Pasca, Arsutoria

Deborah Taylor, Sustainable Leather Foundation

Massimo Brandellero, The ID Factory

Market Focus India (solo su invito)

15 gennaio 11-12

Buyers Lounge – Hall C1

Amit Chopra

DC International

Innovation Village Input: Reinventing the Customer Experience

Esploreremo una nuova frontiera tecnologica in grado di fornire un maggior livello di comprensione del consumatore finale e che permette alle aziende di personalizzare l’esperienza del cliente, creando maggiore fedeltà.

15 gennaio 15-15:50

Theatre – Hall D

Mark Denkler, National Shoe Retailers Association

Alberto Mattiello, Innovation Retail Hub

Michele Zuccheri

Fabrizio Dini

Innovation Village Input: Reinventing Operations and Reducing Impact

Esploreremo come la tecnologia possa aiutare piccole, medie e grandi aziende a semplificare la logistica e creare una tracciabilità end-to-end, con l’obiettivo di migliorare i processi. Impareremo inoltre come la tecnologia possa aiutare le società a costruire modelli di business sostenibili.

15 gennaio 16-16:50

Theatre – Hall D

Ellen Schmidt-Devlin, Cofounder and Executive Director, Sports Product Management Program at the Oregon University

Massimo Brandellero, The ID Factory

Luciano Giacobini, Diadora

Sheyla Biasini, Up2You srl SB

Enrico Mattioli, Infinityid.

Info: Expo Riva Schuh & Gardabags fino al 17 gennaio 2023, quartiere Fieristico di Riva del Garda.

Orari di apertura: oggi e domani dalle 9 alle 18 e martedì 17 gennaio dalle 9 alle 16.

Cina, Brasile, Canada e Italia, ma anche India, Germania, Francia, Portogallo, Turchia, Polonia, UK, USA, Pakistan, Perù, El Salvador. Già solo questo breve elenco di alcuni dei Paesi presenti alla 98esima edizione di Expo Riva Schuh & Gardabags che si apre oggi, sabato 14 gennaio 2023, dice tutto del carattere internazionale della manifestazione che ancora una volta si dimostra un catalizzatore di business imprescindibile per il settore internazionale di calzatura e pelletteria.

«La percezione è chiara: siamo ormai all’uscita del lungo tunnel in cui la pandemia ci ha gettato. Se nella scorsa edizione avevamo già intravisto la luce, oggi possiamo dire che il mercato delle calzature e della pelletteria è in piena accelerazione e abbiamo la sensazione che possa tornare ai massimi livelli entro il 2024». Queste le parole del Presidente di Riva del Garda Fierecongressi, Roberto Pellegrini.

Previsioni di mercato positive che trovano riscontro nei numeri che la manifestazione rivana mette in campo: 1108 espositori (+10% rispetto a giugno 2022) provenienti da oltre 40 Paesi (44% dall’Europa, 56% extra EU). Cambogia, Canada, Costa d’Avorio e Nuova Zelanda i nuovi Paesi presenti per la prima volta nei padiglioni. Cifre che, insieme a quella dei compratori, giunti da oltre 100 nazioni, rappresentano la chiara dimostrazione di come proprio a Expo Riva Schuh & Gardabags si giochi l’intermediazione mondiale del settore calzaturiero.

Un contesto in grado di produrre concrete attività di business oltre che un fondamentale scambio di idee e informazioni, capace di esaltare anche le produzioni Made in Italy e fornire alle oltre 250 aziende italiane presenti sbocchi commerciali sia consolidati che nuovi.

«Non solo i produttori individuali – prosegue Pellegrini – credono in Expo Riva Schuh & Gardabags, ma anche le istituzioni internazionali che vedono nella manifestazione lo strumento per lo sviluppo delle loro industrie».

Un successo che per Alessandra Albarelli, Direttrice di Expo Riva Schuh & Gardabags, «segue il continuo impegno che l’intera organizzazione della fiera mette nel sviluppare una sempre più ampia rete internazionale di contatti (11 delegati per 30 paesi rappresentati). Tale network ha consentito di portare in fiera 119 nuovi buyer e giornalisti da 25 Paesi che, per la prima volta, visitano i padiglioni fieristici di Riva del Garda». Uno sforzo che si combina con la ferma volontà di mettere a disposizione dei visitatori strumenti sempre più evoluti che consentano loro di trovare con facilità i prodotti e i partner che cercano: si pensi al catalogo digitale evoluto e ricco di informazioni, ai nuovi espositori che aumentano la varietà dell’offerta per fasce di prezzo e offerta di prodotto, e all’attenzione per i temi della sostenibilità promossa attraverso seminari dedicati. Senza dimenticare l’Innovation Village Retail, che suggerisce al mondo della distribuzione soluzioni innovative grazie alle proposte delle startup presenti in fiera.

Molte le personalità istituzionali di rilievo presenti all’apertura della manifestazione e al taglio del nastro del nuovissimo Business Club: il Sindaco di Riva del Garda, Cristina Santi, l’Assessore all’artigianato, commercio, promozione, sport e turismo della Provincia Autonoma di Trento, Roberto Failoni, il Primo Console e Direttore Generale per la Promozione del Paese, Damiano Francovigh, e Maria Maddalena Del Grosso, Direttore dell’Ufficio Beni Consumo di ICE Agenzia. Tutti hanno sottolineato l’importanza di aver portato così tanti espositori e compratori nazionali e internazionali in Italia. E tutti hanno tenuto a sottolineare l’importanza della manifestazione sia per il territorio locale, che per l’intero panorama calzaturiero nazionale e internazionale.

“Vorrei ringraziare Riva del Garda Fierecongressi Spa per la grande positività espressa oggi, usciamo da tre anni difficili ed Expo Riva Schuh sarà un test importante per quello che succede a livello mondiale. E questo è un grande orgoglio per il Trentino e, anche, per Riva del Garda. Oggi qui vi sono oltre 1.100 espositori provenienti da tutto il mondo, di essi circa il 25% rappresenta il mercato italiano, a ribadire anche l’interesse nazionale su questa fiera, oltre che internazionale. Sotto questo profilo Riva del Garda è una location vincente, questo è l’unico polo espositivo del Trentino e tale deve rimanere anche in futuro”, questo il messaggio dell’assessore Roberto Failoni.

Per il Sindaco Cristina Santi: “Expo Riva Schuh e il territorio hanno un legame molto profondo: la 98a edizione traccia quasi cinquant’anni di storia e supera due anni di pandemia confermando ancora una volta il ruolo della fiera come occasione fondamentale per accelerare il business del settore”.

COSA ASPETTARSI PER IL PROSSIMO BIENNIO

«L’incertezza in cui abbiamo vissuto negli ultimi due anni, causata dalla pandemia, ci accompagnerà anche per il prossimo biennio, ma sarà di segno diverso e metterà a tema nuove problematiche con cui il settore calzature dovrà confrontarsi». È il pensiero di Enrico Cietta, Presidente del Comitato Scientifico di Expo Riva Schuh & Gardabags, che ha illustrato l’evolversi delle filiere produttive internazionali.

L’analisi di Cietta prende il via dai dati registrati dal mercato internazionale nell’ultimo triennio. La produzione mondiale in volume si attesta nel 2021 sulle 22.211 milioni di paia, dopo essere scesa a 20.475 milioni di paia in tempo di Covid, rimanendo ancora lontana dalle 24.279 milioni del 2019.

Una fotografia del settore in cui non sono mutate solo le cifre, ma anche alcuni equilibri. La Cina, pur rimanendo capofila internazionale, ha registrato una perdita di produzione pari a 1,5 miliardi di paia e una perdita di 1,8 miliardi di paia esportate. Un decremento iniziato ancor prima del fenomeno pandemico e che delinea una situazione tesa a delocalizzare porzioni di produzione così come a destinarne una buona parte al mercato interno.

Un movimento che ha permesso ad altri paesi asiatici di migliorare le proprie performance. Il Vietnam, infatti, ricopre oggi una quota di produzione mondiale in volume del 6,1% (nel 2017 era del 4,7%); il Pakistan registra un 2,3% (1,7% nel 2017); le Filippine 0,8% (contro lo 0,2% del 2017). In crescita anche l’India, che segna +191 milioni di paia andando a conquistarsi l’11,7% di quota di mercato, e la Turchia +147 milioni di paia (2,5%) la quale ha tratto enorme vantaggio dalla vicinanza con il mercato europeo e dalla possibilità di rappresentare una valida alternativa per superare i problemi legati alla logistica.

Questo rinnovato panorama internazionale dovrà confrontarsi con le incertezze del prossimo biennio. I punti di criticità, secondo Cietta, potrebbero essere rappresentati dalla discontinuità della filiera produttiva cinese, così come dalla bassa crescita economica mondiale che ormai tutti gli organismi internazionali si aspettano.

Segnali di ottimismo, ma pur sempre di incertezza, si ritrovano invece nella forte selezione delle aziende avvenuta in questi anni, che consegna oggi un paesaggio produttivo più solido e stabile, oltre alla differenziazione delle fonti di approvvigionamento, aspetto ormai consolidato.

Informazioni su Expo Riva Schuh & Gardabags

Con visitatori da tutto il mondo e oltre 40 Paesi rappresentati dalle aziende espositrici, Expo Riva Schuh & Gardabags – organizzata da Riva del Garda Fierecongressi SpA – è la più importante fiera internazionale dedicata alla calzatura di volume e all’accessorio.

Prossima edizione in programma dal 14 al 17 gennaio 2023, presso il Quartiere Fieristico di Riva del Garda.

Orari di apertura: Sabato 14, Domenica 15, Lunedì 16 gennaio 2023 dalle 9.00 alle 18.00 e Martedì 17 gennaio 2023 dalle 9.00 alle 16.00.

