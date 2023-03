Expo Riva Schuh & Gardabags: incontri con associazioni e aziende in India, Pakistan e Turchia

giovedì, 9 marzo 2023

Riva del Garda (Trento) – A giugno sarà ancora più ampia l’offerta di borse e pelletteria a Gardabags: il sourcing internazionale sceglie Expo Riva Schuh & Gardabags come piattaforma di business.

Lo staff di Expo Riva Schuh & Gardabags ha visitato alcuni dei più importanti Paesi produttori di calzature e pelletteria (India, Pakistan e Turchia), incontrato le associazioni di categoria e le aziende leader, per consolidare le relazioni e ampliare ancora di più l’offerta a disposizione dei buyer internazionali che visiteranno la manifestazione rivana dal 17 al 20 giugno 2023.

“Abbiamo senza dubbio riscoperto quanto sia importante e gratificante incontrare le persone faccia a faccia, poter stringere loro la mano e ritrovare nel dialogo in presenza tutta la forza di una relazione, sia umana che commerciale”, dichiarano i partecipanti”, con tale consapevolezza lo staff di Expo Riva Schuh & Gardabags, appena calato il sipario sull’edizione di gennaio 2023, non si è fermato a godersi il successo che l’evento ha riscontrato, ma ha fatto le valigie e si è rimesso in viaggio. India, Pakistan e Turchia le mete da raggiungere. Alcuni dei Paesi produttori di calzature e pelletteria oggi più importanti per il sourcing internazionale.

L’obiettivo era chiaro: rafforzare ulteriormente il presidio dei mercati e le relazioni internazionali con istituzioni e aziende leader del settore, al fine di incrementare, già dalla prossima edizione di Expo Riva Schuh & Gardabags, la varietà dell’offerta, in particolare di borse e pelletteria.

Il primo aereo atterra in India. Un Paese la cui quota di produzione mondiale in volume di calzature si è impennata nel 2021 (rispetto alla stabilità che ha caratterizzato i 4 anni precedenti) e che ha toccato l’11,7% per 191 milioni di paia prodotte. Le esportazioni indiane di prodotti in pelle e calzature hanno raggiunto i 4,25 miliardi di dollari da aprile a dicembre 2022 e si prevede che a marzo 2023 possa raggiungere i 5,7 miliardi di dollari. Un paese centrale nel panorama internazionale della produzione, come si evince dai numeri.

Proprio con l’intento di ampliare l’offerta di borse e pelletteria di Gardabgs, durante la Chennai Leather Fair e la Designers Fair, Mauro Di Molfetta, Project Leader Gardabags, e Caterina Bricolo, Sales & Exhibition Executive di ERS, hanno incontrato Sanjay Leekha e Rajendra Kumar Jalan, Presidente e Vicepresidente di CLE – Council For Leather Exports India, con l’ausilio di Amit Chopra, CEO di DC International e Delegato di Expo Riva Schuh & Gardabags per l’India.

Una riunione che ha maturato i suoi frutti. Il CLE, infatti, si è impegnato a portare un nutrito gruppo di aziende produttrici di borse alla prossima edizione di giugno di Gardabags.

Seconda tappa del viaggio è in Pakistan: 260 milioni di paia di calzature prodotte all’anno e una quota di mercato che nel 2021 si attestava al 4,9% fanno di questo Paese uno dei più in rapida espansione.

Grazie a queste cifre significative risulta ancor più interessante la firma di un importante memorandum d’intesa fra Expo Riva Schuh & Gardabags e PFMA – Pakistan Footwear Manufacturers Association volto a rafforzare la presenza pakistana nella fiera di Riva del Garda nei prossimi tre anni.

Il documento, sottoscritto da Roberto Pellegrini, presidente di Riva del Garda Fierecongressi e Mansoor Ehsan Sheikh, direttore della PFMA, alla presenza di Zubair Motiwala, chief executive of the Trade Development Authority of Pakistan e GianPaola Pedretti, Exhibition Manager di Expo Riva Schuh & Gardabags, consolida le relazioni fra il Pakistan e la fiera di Riva del Garda.

La visita in Pakistan è stata anche occasione per incontri istituzionali con la rappresentanza italiana in Pakistan grazie a ITA – Italian Trade Agency per conoscere più da vicino le aziende espositrici al Mega Leather Show di Lahore, per prendere contatto con l’associazione delle industrie conciarie PTA – Pakistan Tanners Association e dei guanti PLGMEA – Pakistan Gloves Manufacturers and Exporters Association e invitare i loro associati a prendere parte alla prossima Gardabags.

Questa tappa è stata anche occasione per visitare una delle aziende storiche espositrici a Expo Riva Schuh & Gardabags. SGF, infatti, presenta il suo marchio Servis a Riva del Garda da 35 anni. Un’azienda leader del mercato, con oltre 500 punti vendita di proprietà in Pakistan; che esporta, nella sola Italia, 1,5 milioni di paia di scarpe l’anno; che complessivamente esporta 4,5 milioni di paia l’anno.

Infine la tappa in Turchia: Alessandra Albarelli, Direttore Generale di Riva del Garda Fierecongressi, e Ying Zhang, Sales Exhibition Assistant, hanno preso parte alla fiera Aymod per incontrare Berke İçten e Yavuz Uçan, rispettivamente Presidente e Vicepresidente di TASD – Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği, l’associazione turca dei produttori calzaturieri.

Un meeting che ha rafforzato le già ottime relazioni con il mondo produttivo turco, la cui presenza e offerta a Expo Riva Schuh & Gardabags è sensibilmente cresciuta negli ultimi anni, a dimostrazione di come la Turchia rappresenti uno dei Paesi chiave per il mercato internazionale delle calzature: 147 milioni di paia prodotte all’anno che hanno permesso al paese di accrescere la propria quota di mercato, passando dall’1,7% del 2017 al 2,5% del 2021.

Il bilancio è più che positivo: Expo Riva Schuh & Gardabags è per tutti la piattaforma di business a cui prendere parte se si vogliono ampliare i propri mercati di sbocco e trovare la più ampia offerta internazionale di sourcing.

Expo Riva Schuh & Gardabags Around the World ha già in agenda viaggi in Spagna, Inghilterra e Stati Uniti per rendere quell’offerta ancora più ampia, a partire già dal prossimo evento: 17 – 20 giugno 2023.