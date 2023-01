Expo Riva Schuh & Gardabags, grandi ritorni e numeri in crescita

mercoledì, 18 gennaio 2023

Riva del Garda (Trento) – Dieci delegazioni governative internazionali, più di 8.600 presenze provenienti da 100 Paesi e un +5% di visitatori extraUe: sono queste le cifre che consentono a Expo Riva Schuh & Gardabags di chiudere un’edizione che ha permesso agli operatori della calzatura e della pelletteria di ritrovare slancio nei loro affari. Ampia offerta di collezioni che ha permesso ai compratori di diversificare il sourcing. sostenibilità, market focus, innovazione per il retail le iniziative che hanno arricchito i 4 giorni di manifestazione.

La 98esima edizione di Expo Riva Schuh & Gardabags lo ha decretato: il tunnel è finito. La sensazione era chiara fin dal primo giorno, simile a quando si stropicciano gli occhi prima di abbandonare una galleria e tornare in piena luce. Ora i numeri della manifestazione rivana lo confermano: il momento difficile, seguito alla pandemia, è alle spalle. Le presenze sono state 8.610 provenienti da oltre 100 Paesi, cifre più che positive che si accompagnano a un aumento del 5% di visitatori extra continentali sul totale dei visitatori. Merita particolare segnalazione la crescita dell’America Latina, del Sud Est Asiatico e del Nord America. Sorprendente l’afflusso di compratori da Israele, mentre in crescita risulta anche il numero di visitatori italiani.

Dal 14 gennaio a ieri a Riva del Garda (Trento) è tornato il business con espositori e compratori di calzature e pelletteria provenienti da tutto il mondo, molto soddisfatti delle occasioni che si sono presentate in fiera.

Lo sottolinea Roberto Pellegrini, presidente di Riva del Garda Fierecongressi: “Chiudiamo questa edizione con il sorriso. L’incertezza in cui il Covid ha gettato l’intero settore si è finalmente dissipata. Expo Riva Schuh & Gardabags è tornata a essere quella piattaforma di business cruciale per tutti coloro che vogliono vendere e comprare calzature e pelletteria a livello globale. I numeri non sempre dicono tutto, ma in questo caso aiutano a capire su cosa si fonda la soddisfazione e il nostro ottimismo per il futuro”.

“È stato molto gratificante ritrovare in fiera tante delegazioni, provenienti da ogni parte del mondo, che hanno apprezzato la varietà dell’offerta presente a Riva del Garda – sottolinea Alessandra Albarelli, direttrice di Riva del Garda Fierecongressi – Dieci delegazioni istituzionali governative da India, Turchia, Spagna, Portogallo, Indonesia, Costa d’Avorio, Hong Kong, Italia e dalle regioni cinesi di Sichuan e Wenzhou. Incontrarle nella cornice del nuovo Business Club ci ha permesso di conoscere in modo ancor più approfondito i loro mercati e le loro necessità. Il fatto che alcune importanti associazioni e istituzioni fieristiche di altri Paesi ci abbiano chiesto di collaborare per far crescere le loro manifestazioni e l’intero settore del loro territorio ci rende orgogliosi del lavoro svolto”.

LE NOVITA’ – L’importante impegno per l’incoming, intrapreso nei mesi scorsi, ha dato i suoi frutti e i compratori giunti a Expo Riva Schuh & Gardabags hanno apprezzato non solo le nuove collezioni esposte, ma anche gli approfonditi incontri dedicati alla sostenibilità e alla tracciabilità di filiera, così come le diverse innovazioni proposte dalle startup dell’Innovation Village Retail. Proprio durante le giornate di fiera è stato annunciato il vincitore dell’Innovation Village Competition. Il Comitato Scientifico della manifestazione e un ampio parterre di esperti e operatori di settore ha scelto WonderStore (wonderstore.ai) per occupare il gradino più alto del podio, accanto ad ACBC e iHEEL. La startup, già presente sul mercato, grazie alle più recenti tecnologie IoT, di Computer Vision, AI e storytelling analytics è in grado di profilare, contare, tracciare e analizzare i clienti che visitano un negozio e fornire utili indicazioni per far crescere le vendite.

Non si è trattato solo di innovazione a Expo Riva Schuh & Gardabags, ma si è anche tratteggiata una panoramica di diversi mercati, consolidati e in crescita. I Market Focus dedicati ai paesi europei di lingua tedesca, al Latino America, all’India, agli USA e al Sud Est Asiatico hanno evidenziato la sensibilità per le tematiche cruciali del settore e lo stretto legame con il network internazionale di buyer che la fiera ha saputo costruire. “Abbiamo fatto incontrare produttori e compratori in un contesto riservato e rilassato così da permettere loro di conoscersi, raccontarsi e individuare nuove occasioni di collaborazione”, spiega GianPaola Pedretti, Exhibition Manager della manifestazione. “Fra le tante informazioni raccolte – prosegue – è emersa una considerazione sopra tutte: la lunga chiusura delle produzioni cinesi e asiatiche e le difficoltà logistiche sono in via di normalizzazione, ma quanto accaduto con la pandemia ha spinto i compratori di ogni latitudine a diversificare le proprie azioni di sourcing. Tutti hanno trovato in Expo Riva Schuh & Gardabags la piattaforma ideale per entrare in contatto con un’offerta così ampia di fornitori che, a loro dire, nessuna altra manifestazione propone”.

È tornata la luce, quindi, ed Expo Riva Schuh & Gardabags non ha assolutamente intenzione di lasciare che si spenga di nuovo. In programma, infatti, già molte iniziative concrete per far crescere ulteriormente gli scambi commerciali che avverranno durante la prossima edizione dal 17 al 20 giugno 2023, dedicata alla primavera/estate 2024 (nelle foto © Jacopo Salvi)

TENDENZE AUTUNNO-INVERNO 2023/24 – Come sempre Expo Riva Schuh & Gardabags ha aperto le danze della prossima stagione fredda e presentato le nuove collezioni dei produttori e dei brand internazionali. Un panorama variegato, in cui i modelli stivaletto sono risultati ancora vincenti. Chi pensava che saremmo arrivati ad allungare i gambali si sbagliava, vince ancora uno stile che si spinge appena al di sopra della caviglia.

Il fascino dei Biker e del Militare, con fondo rigorosamente carrarmato, continua ad attrarre i compratori, caratterizzati spesso da lacci e cerniere particolari.

Se si è in cerca di novità, sempre in ambito short-boots, si può propendere per un gusto western. I texani tornano timidamente a fare la loro comparsa.

Meno forte rispetto alle ultime stagioni, ma ancora presente, il richiamo alla montagna. Ne rimane il mood, grazie ad accenni e dettagli: stringature e passalacci tecnici.

E visto che l’inverno sta arrivando, come si recita nella ben nota serie, non possono mancare materiali caldi e avvolgenti. Per la prossima stagione pelo e maglia fanno mostra di sé più come dettagli e rimandi di stile.

Al di fuori delle stagioni, e ormai del tempo, il successo delle sneaker la cui offerta è sempre più ampia e variegata, sia per lei che per lui. Permangono le strutture importanti, anche se non per forza chunky, e i modelli si caratterizzano volentieri con tomaie patch che mixano con maestria sia materiali che tonalità differenti. Un caos creativo che rivitalizza anche l’autunno/inverno.

Per chi invece cerca qualche proposta più classica, la strada giusta è affidarsi alle sportive minimaliste che abbassano i fondi e puliscono le tomaie da ogni orpello.

Le atmosfere maschili sono animate dal perdurante successo dei mocassini (suole alte, mi raccomando), per i più classici, mentre chi cerca un tocco di novità in più lo troverà nello stile urban outdoor fatto di materiali scamosciati.

Feltro e lana, materiali naturali d’elezione, sono la scelta giusta per chi vuole offrire una coccola e soprattutto richiamare l’attenzione sulla sostenibilità, anche per la calzatura da casa.

I più piccoli possono anche loro scegliere se calzare modelli dagli inserti in pelliccia, oppure molto morbide (stile piumino). Altrimenti si opta per scarpe leggere, molto confortevoli, che possano adattarsi bene a brevi scampagnate così come alle aule scolastiche e alla città.