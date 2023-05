Expo Riva Schuh & Gardabags Around the World, il ruolo della Spagna

mercoledì, 3 maggio 2023

Riva del Garda – La finalità di Expo Riva Schuh & Gardabags non è mai stata solo quella di vendere spazi espositivi, bensì dar vita, edizione dopo edizione (la numero 99 si terrà a Riva del Garda dal 17 al 20 giugno 2023), a una piattaforma di business capace di far crescere il settore delle calzature e della pelletteria, fornendo l’occasione propizia al mercato per espandere i propri confini.

Per farlo, però, il mercato lo devi conoscere. Da questo assunto nasce Expo Riva Schuh & Gardabags Around the World, un insieme di iniziative che portano la manifestazione rivana a incontrare le realtà istituzionali, produttive e distributive del settore in tutto il mondo, grazie a una serie di eventi, visite aziendali e meeting personali. La Spagna è il più recente dei paesi toccati dall’iniziativa.

PERCHÉ LA SPAGNA?

Da sempre, la Spagna rappresenta uno dei più importanti poli produttivi internazionali da cui è impossibile prescindere. Bastano pochi dati (fonte FICE) per chiarire il concetto: nel 2022 le esportazioni di calzature spagnole hanno raggiunto i 3.056 milioni di euro e i 159 milioni di paia (+22% in valore e +6% in volume rispetto al 2021. E +14,2% in valore e +2% in volume rispetto al 2019).

L’Unione Europea è il principale acquirente di calzature spagnole, rappresentando il 77% delle esportazioni totali in volume e il 71% in valore. Francia, Italia, Germania, Portogallo e Polonia sono in cima alla lista delle destinazioni. Le esportazioni verso l’UE hanno raggiunto 2.168 milioni di euro e 122 milioni di paia, con un aumento del 28% in valore e dell’8% in paia nei confronti dello scorso anno, mentre il prezzo medio è aumentato del 19%.

Gli Stati Uniti, invece, rappresentano la prima destinazione extra-UE, con una crescita del 28,7%, superando di 5 punti percentuali i dati pre-pandemia. Il Regno Unito, dopo la Brexit, si attesta come secondo mercato con un aumento del 17%, pur rimanendo inferiore del 28% rispetto al 2019. La Turchia mostra la crescita più eclatante: un +45%, che diviene un +95% se si guarda a prima della pandemia. Di segno opposto gli scambi con la Cina, che rimane il quarto mercato più importante al di fuori dell’UE, ma i cui dati di import dalla Spagna segnano un deciso calo: -38%.

Un mercato molto importante anche per l’Italia che intrattiene con la Spagna un ragguardevole interscambio commerciale, sia in entrata che in uscita. L’export dall’Italia verso la Spagna vale oggi 32 milioni di euro, mentre il movimento contrario di import vale 30,5 milioni (secondo i dati elaborati da ICE su dati ISTAT).

Ecco perché la Spagna, perché rappresenta uno dei principali attori del panorama degli accessori moda, con una forte propensione alle esportazioni, come dimostrano anche i dati della pelletteria, caratterizzata da collezioni di qualità medio/alta e da prezzi competitivi, che dirige verso paesi stranieri il 45% della produzione.

Queste cifre spiegano bene l’importanza che la Spagna riveste all’interno dell’offerta di Expo Riva Schuh & Gardabags e quanto sia stato importante per i rappresentanti della fiera incontrare Imanol Martinez, Marketing Director FICE (l’organizzazione imprenditoriale che rappresenta il 90% della produzione, distribuzione ed esportazione del settore calzaturiero spagnolo); Fernando Gutiérrez, segretario generale di ASEFMA (l’associazione spagnola dei produttori di articoli di pelletteria, articoli da viaggio e articoli correlati); Pablo Conde, Consumer Goods and Cultural Industries Director, e Veruska de Prado Poloni, Fashion Department, entrambi di ICEX Spain Trade and Investment (l’istituzione che promuove l’internazionalizzazione delle aziende spagnole). Senza dimenticare l’ANCC (l’Associazione dei Retailer Spagnoli) la cui presidente Maria Labrador ha confermato la presenza di una delegazione durante la prossima edizione di giugno della fiera di Riva del Garda.

In un quadro economico in crescita le istituzioni spagnole segnalano solo alcuni spunti di riflessione: il mercato e l’approvvigionamento delle risorse sta cambiando notevolmente in Spagna. É un periodo storico positivo soprattutto per prodotti di livello medio-alto e del lusso.

Si nota una crescita rimarchevole di Albania, Serbia, Croazia, Indonesia, Filippine e Cambogia come paesi per la produzione di calzature a prezzi anche più bassi rispetto al colosso cinese.

L’affacciarsi di un grave problema sempre più pressante e insistente per la produzione europea, annunciato già da anni: la mancanza di lavoratori specializzati nel settore della calzatura e della pelletteria.

LA VOCE DEI PRODUTTORI

Durante il recente viaggio in terra spagnola, Expo Riva Schuh & Gardabags non ha mancato di incontrare alcuni di coloro che animano i suoi padiglioni fieristici con magnifiche collezioni di scarpe e borse, riscontrando il perfetto mix di qualità, cura per materiali e dettagli, attenzione al prezzo e contenuti innovativi e sostenibili.

Proprio sulla sostenibilità si focalizza Pablosky (produttore dell’area di Toledo) che con la sua terza generazione di imprenditori al comando, i 300 dipendenti e un fatturato di 40 milioni di euro, realizza scarpe da bambino sostenibili e certificate.

Di sostenibilità parla anche Recykers che propone le sue scarpe vegane realizzate con materiali certificati ricavati da attività di riciclo: “Recykers è nata con un obiettivo chiaro fin dall’inizio: sviluppare, attraverso l’innovazione, materiali e tecniche di produzione sostenibili per la creazione di prodotti più performanti ed efficienti. Ci impegniamo a riciclare e riutilizzare i materiali esistenti e a promuovere l’uso di materiali biodegradabili”, raccontano dall’azienda.

Bertuchi – Nex51 è una realtà votata all’esportazione che ha abbracciato le richieste di mercato e, dopo più di 30 di presenza nel settore, ha deciso di proporre una linea di prodotti che presenti contenuti sostenibili, come suole realizzate con materiali riciclati di provenienza naturale.

Sandali, pantofole e mocassini per uomo, donna e bambino destinati alle grandi catene della distribuzione (Auchan, Intersport, Leclerc) rappresentano invece il core business della Pro-Contact di Alicante.

Un’azienda votata all’export (90% della produzione) e che da 35 anni espone a Expo Riva Schuh & Gardabags: “I compratori – spiegano – sono stanchi del fast fashion e di prodotti cheap. Cercano proposte veramente attente ai temi della sostenibilità e rifiutano chi promuove operazioni che sanno di greenwashing”.

Evidenziano una preoccupazione: una flessione notevole delle vendite nel mercato tedesco che ha provocato molte chiusure di negozi.

Un rilievo sottolineato anche durante la successiva tappa del viaggio.

Nasce nel 2003, ma si afferma subito sul mercato grazie al sostanzioso e geniale investimento in comunicazione. Si parla di XTI: più di 20 punti vendita in Spagna e 70 franchising in tutto il mondo. I suoi brand XTI, XTI Kids, Carmela (linea in pelle) e Refresh sono prodotti in Cina (da fabbriche che lavorano in esclusiva), Turchia e Bangladesh, per un totale annuo di 7 milioni di paia, per il 60% esportate. Un brand da sempre protagonista dell’evento rivano: “Expo Riva Schuh & Gardabags è molto importante per testare le nuove collezioni. Il periodo è perfetto e ci permette un confronto diretto con moltissimi buyer internazionali”.

Ha sede ad Alicante anche Pinoso’s, un brand che ha saputo innovare in un segmento di prodotto dove non ce lo si aspetterebbe: la scarpa confort. I suoi modelli in pelle da uomo hanno conquistato gli USA, l’Arabia Saudita, il Kuwait e gli Emirati Arabi Uniti, l’Europa, la Corea e il Canada (grazie anche ai contatti sviluppati a Riva del Garda). Perché con Pinoso’s si parla di innovazione? Perché producono scarpe per diabetici certificate negli Stati Uniti, che non devono presentare cuciture interne, devono prevedere una calzata abbondante e adattabile grazie a un sistema di chiusura particolare, oltre a un plantare estraibile in memory foam, antibatterico, capace di adattarsi perfettamente al piede.

C’è poi chi partecipa a Expo Riva Schuh & Gardabags per incontrare un target specifico di compratori, come Neox/Marila che punta a una distribuzione nell’emisfero sud del mondo. Oppure Sab Calzados che offre la sua potenza di fuoco produttiva (3 milioni di paia l’anno) a chi cerca private label. Da 14 anni espone in fiera anche chi si è specializzato in sandali di qualità, come Lola Canales/Pasoli, mentre gli anni sono 35 per Bio Step che produce circa un milione di paia l’anno (40 milioni di fatturato) di sandali e ciabatte per uomo e donna richieste in molti paesi come Russia, USA, Svezia, Germania, Francia e Belgio.

Un nutrito elenco di attività industriali che potrebbe continuare per molte altre pagine. Uno scorcio su un panorama ben più ampio da cui risulta chiaro come la Spagna, al pari di altri paesi produttori europei, presenti una variegata offerta di accessori moda, in quanto a modelli e fasce di prezzo. Un’offerta che non può che rivelarsi preziosa per tutti coloro che a Expo Riva Schuh & Gardabags faranno sourcing.

