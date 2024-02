Ex canonica di Pietramurata, il tavolo in assessorato

venerdì, 9 febbraio 2024

Dro (Trento) – A pochi giorni dal sopralluogo sull’area dell’ex canonica di Pietramurata di Dro, e il giorno successivo alla discussione avvenuta in Consiglio provinciale sulla mozione della consigliera Angeli che chiedeva in tempi rapidi di affrontare la questione, l’assessore provinciale alle politiche per la casa, patrimonio, demanio e promozione della conoscenza dell’Autonomia, Simone Marchiori, ha riunito attorno al tavolo tutte le parti interessate, Provincia, comune e Itea Spa, per iniziare ad affrontare più nel dettaglio il tema della riqualificazione dell’edificio e dell’area adiacente l’ex canonica.

“Il confronto di oggi rappresenta un ulteriore passo di un percorso che vogliamo conduca alla risoluzione di una situazione rimasta troppo a lungo sospesa – le parole dell’assessore Marchiori -. È un impegno preciso che ci siamo assunti nei confronti di una comunità che attende da anni la rinascita di quest’area e che insieme a tutte le parti coinvolte vogliamo condurre a soluzione. Oggi sono state messe sul tavolo alcune proposte rispetto alle quali abbiamo chiesto degli approfondimenti ai nostri tecnici per verificarne la percorribilità e sulle quali torneremo a confrontarci” conclude Marchiori.

Oltre all’assessore Marchiori erano presenti all’incontro il sindaco di Dro Claudio Mimiola assieme agli assessori Ginetta Santoni, Ezio Trenti e Marino Matteotti, il presidente e il direttore generale di Itea Spa Michele Condini e Miriana Detti, l’ingegner Mauro Groff, dirigente Unità di missione strategia gestioni patrimoniali e motorizzazione civile della provincia.