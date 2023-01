Gare e iniziative, la stagione dello sci di fondo sull’Alpe Cimbra

martedì, 24 gennaio 2023

Lavarone (Trento) – Lo sci nordico è il miglior connubio tra natura e sport, sull’Alpe Cimbra centri fondo che quest’anno danno prova della loro eccellenza, bellezza e valore tecnico.

La grande stagione dello sci di fondo è iniziata lo scorso weekend con la decima edizione della Base Tuono Marathon – Campionati Italiani Gran Fondo Master e Amatori abbinata Coppa Italia Mass Start – TL a Passo Coe. Oltre duecento atleti, si contenderanno questa nuova edizione della Base Tuono Marathon, promossa dalla Gronlait Orienteering Team in collaborazione con il Comune di Folgaria, la società impianti Folgaria Ski e l’APT Alpe Cimbra.

A seguire il “50+15 Trofeo del Barba” – Coppa Italia Master e Amatori di sci nordico – Folgaria sempre a Passo Coe l’11 e il 12 febbraio 2023. Oltre 220 atleti, si contenderanno l’edizione 50+15 del Trofeo del Barba, conosciutissima gara di sci nordico, che per 50 anni si è svolta tra il Monte Bondone e la Val di Fiemme, dalla 51^ edizione o meglio 50+1, il marchio storico è stato acquistato dalla Gronlait Orienteering Team, che da quindici anni organizza sulle nevi dell’Alpe di Coe. Parteciperanno alcuni atleti della squadra Nazionale di sci nordico. Gara in tecnica libera, promossa dalla Gronlait Orienteering Team in collaborazione con il Comune di Folgaria, la società impianti Folgaria Ski e l’APT Alpe Cimbra.

Queste gare, sono molto apprezzate dai concorrenti e richieste dalla FISI Nazionale, che dedica un circuito apposito alle categorie Master e Giovani, con sempre una notevole partecipazione di atleti.

Il terzo appuntamento che andrà a chiudere la stagione invernale 22/23 per i fondisti sarà al Centro Fondo Millegrobbe. Nel weekend del 25 e 26 febbraio, verrà proposta la nuova Millegrobbe Ski Marathon, che debutterà ospitando l’edizione 2023 dei Campionati italiani amatori e master, con ventidue titoli tricolori in palio nelle due giornate di gara, in virtù delle undici categorie previste dal regolamento.

L’organizzazione è affidata al collaudato staff del Team Futura, che ha incontrato grande disponibilità e supporto da parte dell’Azienda per il Turismo Alpe Cimbra e potrà contare anche sulla altrettanto importante collaborazione con il centro fondo Millegrobbe.

I due centri fondo, che fanno parte del circuito SuperNirdicSkipass con complessivi 80 km di piste, rappresentano un’offerta molto apprezzata dagli amanti dello sci nordico che arrivano sia dall’Italia che dall’estero per praticare questa splendida disciplina. Grazie ai maestri di sci presenti nei centri fondo è possibile imparare velocemente la tecnica e fiore all’occhiello del Centro Fondo Passo Coe l’accessibilità dei percorsi: la scuola Scie di Passione dispone degli ausili necessari per insegnare la disciplina anche alle persone con disabilità motoria.