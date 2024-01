Eventi all’aperto Trento: le novità sull’occupazione del suolo pubblico

giovedì, 4 gennaio 2024

Trento – Operatori economici, comitati, consorzi, enti, associazioni senza scopo di lucro e di pro-mozione del territorio, onlus, aziende per la promozione turistica, federazioni sportive e altri enti pubblici e privati hanno tempo fino alle ore 12 di lunedì 8 gennaio per richiede-re l’occupazione di suolo pubblico di vie, piazze e parchi cittadini per lo svolgimento di eventi culturali, sportivi, aggregativi e commerciali nel periodo tra aprile e ottobre del 2024.

La manifestazione di interesse, che sarà valutata da una commissione giudicatrice interna, serve per ottenere la priorità nella richiesta di occupazione suolo pubblico per lo svolgimento delle iniziative. L’inserimento nel calendario comunale degli eventi considerati ammissibili permette dunque di ottenere la prelazione per la richiesta di concessione di suolo pubblico.

L’avviso non è finalizzato alla sponsorizzazione o al finanziamento da parte dell’Amministrazione delle proposte, che restano di esclusiva e diretta competenza dell’organizzatore, così come tutti gli adempimenti necessari per la concreta realizzazione degli eventi, quali ad esempio la presentazione della domanda di occupazione suolo pubblico o l’acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie in tema acustico, viabilistico e urbano.

L’avviso, bandito dal servizio Cultura, turismo e politiche giovanili in collaborazione con il servizio Sviluppo urbano, sport e sani stili di vita, nasce per dare attuazione ai principi di trasparenza, concorrenza e accessibilità all’occupazione temporanea di suolo pubblico. Con questo strumento l’Amministrazione può inoltre ottenere una programmazione ordinata degli eventi che si svolgono in città, favorendo una fruizione equilibrata degli spazi.

Per conoscere tutti i dettagli dell’avviso è possibile consultare la pagina dedicata all’interno del catalogo servizi del Comune di Trento.

Per informazioni è possibile contattare l’ufficio Cultura, turismo ed eventi chiamando i numeri 0461.884286 e 0461.884246 o scrivendo a ufficio.cultura-turismo@comune.trento.