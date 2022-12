EuregioFamilyPass, “punto di incontro tra territorio e Famiglia”

venerdì, 2 dicembre 2022

Trento – L’EuregioFamilyPass quest’anno festeggia i suoi 5 anni di vita e lo fa attraverso la kermesse con cui è stata lanciata l’iniziativa, il Festival della Famiglia. Un panel dedicato ne ha indagato questa mattina a Casa Moggioli, sede informativa dell’Euregio a Trento, alcuni dei numerosi aspetti che lo compongono.

Le promozioni a favore delle famiglie consentite dalla card vanno dalle riduzioni per le attività culturali e del tempo libero agli sconti nel settore della vendita al dettaglio, a quelli presso vari fornitori di servizi e aziende di trasporto. Tra le novità per il Trentino, l’inserimento dei nonni nelle promozioni su trasporti e musei, delle strutture ricettive e degli spettacoli per bambini, come ha sottolineato Luciano Malfer dirigente generale dell’Agenzia per la coesione sociale della Provincia Autonoma di Trento, che ha portato i saluti dell’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia della Provincia autonoma di Trento Stefania Segnana. “Parlare della family card Euregio è ben lontano dal parlare solo di una tessera sconti per le famiglie. Oltre a restituirci importanti informazioni sui territori e sulle esigenze delle famiglie che li abitano, connette aspetti importanti della cultura, dell’economia e dell’intero sistema di welfare territoriale. L’EuregioFamilyCard infatti è un volano per lo sviluppo dello stesso welfare territoriale, che permette alle politiche familiari di penetrare nel tessuto sociale e che sta assumendo un ruolo strategico per la coesione e soprattutto per l’unione intergenerazionale”, ha detto Malfer.

Elisa Bertò, vicesegretario generale dell’Euregio, ha sottolineato che l’EuregioFamilyPass è un progetto significativo per l’Euregio: “Siamo felici di ospitarvi a Casa Moggioli e essere partner di questo progetto. Lo siamo in maniera convinta perché mette al centro la famiglia, al quale Euregio dà sicuramente attenzione e questo non fa che agevolare i meccanismi di cooperazione. L’EuregioFamilyPass è uno strumento che ha permesso alle famiglie di sentirsi parte non solo di un unico territorio, ma anche di un territorio molto più grande, quello Euroregionale”.

Dal convegno di oggi, intitolato “EuregioFamilyPass, punto di incontro tra territorio e famiglia”, è emerso dunque soprattutto il ruolo della card – che oggi è posseduta da 180.000 famiglie dell’Euroregione, con 700 partner di progetto – quale strumento di coesione sociale e welfare territoriale che coinvolge e sostiene la vitalità del territorio attraverso tutte le strutture che include, come ha evidenziato Giuditta Aliperta referente EuregioFamilyPass dell’Agenzia per la Coesione Sociale, che ha moderato l’incontro e ha introdotto i temi del panel: ricerca, famiglie, commercio, digitalizzazione e mobilità.

Sono quindi intervenuti Thomas Schatzer, ricercatore di IRE – Istituto di ricerca economica della Camera di commercio di Bolzano, con una relazione su prosperità, competitività e innovazione nell’Euregio, Giannina Montaruli, responsabile delle relazioni sindacali e lavoro di Confcommercio – Imprese per l’Italia, che ha parlato della relazione fra welfare aziendale e welfare territoriale; Alessandro Xausa, capo progetto, settore Green Mobility, STA – Strutture Trasporto Alto Adige SpA, con un intervento sulla promozione della ciclabilità e intermodalità in Alto Adige; Parampreet Christopher Bindra, direttore generale Verein Generationen und Gesellschaft e direttore InfoEck der Generationen, che ha riportato l’esperienza tirolese dell’InfoEck e del Tiroler familienpass. In chiusura, l’intervento di Paola Pisoni, presidente del forum delle Associazioni familiari del Trentino.