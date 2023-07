Euregio: premiate le eccellenze del volontariato giovanile

sabato, 1 luglio 2023

Bolzano – L’impegno giovanile nel volontariato è stato il tema al centro dell’attenzione al NOI Techpark di Bolzano. In rappresentanza dei numerosi volontari che operano nel settore dell’infanzia e della gioventù in Alto Adige, Tirolo e Trentino, l’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia della Provincia di Trento, Stefania Segnana, il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher e il capitano del Tirolo, Anton Mattle, hanno premiato 20 giovani e 5 organizzazioni giovanili dei tre territori con il riconoscimento congiunto “Prestazione d’eccellenza – il volontariato giovanile” 2023. L’Orchestra giovanile di fiati dell’Euregio ha ricevuto il riconoscimento come miglior progetto giovanile transfrontaliero.

“Con questa iniziativa – ha sottolineato l’assessore alle politiche sociali della Provincia di Trento, Stefania Segnana – si intende valorizzare un’espressione della comunità, come il volontariato, che rappresenta una vera e propria ricchezza, andando ad impattare in vari ambiti, fondamentali, della vita quotidiana di molte persone. Il volontariato giovanile, inoltre, ha un valore ancora ulteriore, perché è un vero e proprio investimento personale in impegno e responsabilità in favore degli altri; questo ci permette di guardare con fiducia al futuro. Questa iniziativa è altresì importante per la dimensione euroregionale che ha assunto, che ci ricorda il profondo legame che esiste tra i nostri i territori e le nostre comunità, chiamate ad affrontare assieme le sfide che ci si presentano”.

“Qui al Parco Tecnologico del NOI, siamo in compagnia di ragazze e ragazzi davvero speciali”, ha dichiarato il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, “Ci troviamo in mezzo a giovani del Tirolo, dell’Alto Adige e del Trentino che hanno dedicato il loro tempo libero al servizio della comunità, impegnati quotidianamente in attività giovanili e sostenendo i giovani nel loro sviluppo, ma capaci anche di fornire il loro contribuito alle associazioni giovanili in maniera esemplare. Oggi onoriamo il loro straordinario impegno sociale in quanto ‘prestazione d’eccellenza’ e ci uniamo nei ringraziamenti, con l’augurio di continuare ad essere il substrato della nostra società”.

“Sono molto lieto che quest’anno questo progetto dedicato alle eccellenze nel volontariato venga attuato per la seconda volta in Euregio e sappia coinvolgere un numero ancora maggiore di giovani impegnati. Con la premiazione odierna, vorremmo esprimere i nostri più sinceri ringraziamenti ai premiati per il loro lavoro nel campo del volontariato e per il bene della nostra società. Senza i volontari, la società come la conosciamo non potrebbe esistere”, ha dichiarato il presidente del Tirolo, Anton Mattle.

Il riconoscimento per un impegno sociale “d’eccellenza”

Può essere premiato come “prestazione d’eccellenza” l’impegno di singoli individui fino ai 35 anni d’età. Allo stesso tempo possono essere premiati progetti e azioni di associazioni dedicate a bambini e giovani, organizzazioni e centri di animazione. Le proposte in lizza provengono dalle associazioni giovanili delle tre Province. Una giuria di esperti seleziona, inoltre, un progetto transfrontaliero. Il premio è stato avviato dal Land Tirolo assieme alla Consulta giovanile tirolese. Dal 2017 è stato organizzato in sinergia con la Provincia di Bolzano, mentre dallo scorso anno scorso anche il Trentino, come terzo territorio dell’Euregio, è entrato attivamente a far parte di questo progetto transfrontaliero.

Le eccellenze dell’Alto Adige

I giovani altoatesini premiati sono: Peter Brugger (Scaleres/Varna), Rudi Trafoier (Sluderno), Julia Lantschner (Collepietra – Kigamboni/Dar es Salaam, Tanzania), Daniel Donner (Silandro), Linda Zeni (Siusi/Castelrotto) e Gaia Guzzi (Bolzano).

Quest’anno il premio per meriti speciali nel volontariato giovanile in Alto Adige va al Gruppo Giovani della Croce Bianca, che nel 2023 festeggia il 25° anniversario della sua fondazione. In qualità di organizzazione giovanile dell’associazione provinciale di soccorso Croce Bianca, il Gruppo Giovani è impegnato con bambini e giovani anche al di fuori dell’attività dell’associazione. Attualmente il gruppo conta 868 giovani attivi, di età compresa tra i 12 e i 21 anni, che vengono formati e seguiti da 243 operatori giovanili, suddivisi in 29 gruppi giovanili in Alto Adige e due in provincia di Belluno. Il Gruppo Giovani della Croce Bianca fa parte del Südtiroler Jugendring, l’associazione “ombrello” che raduna le organizzazioni dedicate a bambini e giovani. Parte di Samaritan International, il Gruppo Giovani della Croce Bianca è in rete con le organizzazioni giovanili europee.

Eccellenza trentina e tirolese

Cinque dei giovani premiati provengono dal Trentino: Alberto Fronza, Tommaso Beltrami, Aurora Dellamaria, Michele Facinelli e Davide Capsoni. Il progetto “La Voojce di Babele” dell’associazione “Filodrammatica Teatrale di Tenno” e l’associazione Rasom sono stati infine premiati con il “Premio Eccellenza” per il loro straordinario impegno.

Per il Tirolo sono stati premiati 9 giovani: Natascha Wolf, Vivien Sauer, Michael Fellner, Simon Casari, Gizem Polat, Angelo Hudej, Markus Klein, Fabian Koller e Daniel Kotzbeck. La Piattaforma per il Social Networking del Nord Tirolo (Plattform für soziale Vernetzung Tiroler Oberland) è stata premiata per il suo speciale impegno sociale nel progetto “Imst verschenkt” (Imst regala), mentre la Gioventù cattolica della Diocesi di Innsbruck (Katholische Jungschar) è stata segnalata per il progetto dell’orto parrocchiale.

Progetto dell’Orchestra giovanile di fiati dell’Euregio

L’Orchestra Giovanile di Fiati dell’Euregio è stata premiata come progetto transfrontaliero. Circa 60 giovani provenienti dai tre territori che compongono l’Euregio trascorrono una settimana insieme all’insegna della musica e della comunità, per poi tenere un concerto finale rispettivamente in Tirolo, Alto Adige e Trentino. Nel 2023, la settimana di prove si svolgerà per la settima volta, dal 22 al 30 luglio a Dobbiaco. L’Orchestra Giovanile di Fiati dell’Euregio è uno dei progetti di maggior successo e sostenibilità dell’Euregio. La collaborazione delle tre associazioni di bande di ottoni permette ai giovani non solo di fare musica insieme nell’orchestra comune, ma anche di stabilire contatti e amicizie per tutta la vita.