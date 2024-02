giovedì, 1 febbraio 2024

Folgaria (Trento) – Euregio Plus e Folgariaski: accordo per lo sviluppo turistico dell’Alpe Cimbra. Per la telecabina Francolini finanziamento da 4 milioni e 800mila euro. La Provincia, con Trentino Sviluppo, investe altri 4 milioni. Denis Rech: “Ora serve l’impegno dei privati, che può partire da basi ancora più solide”.

A settembre 2023, nel corso dell’assemblea dei soci della Folgariaski, il presidente Denis Rech aveva annunciato l’avvio di una nuova fase di investimenti per il consolidamento e il rilancio della proposta turistica invernale ed estiva dell’Alpe Cimbra. Grazie al lavoro di questi anni, all’andamento delle ultime stagioni e al fondamentale coinvolgimento di tutti gli attori pubblici e privati – Provincia – Trentino sviluppo – Comune di Folgaria e soci privati – i dati economici e finanziari della Folgariaski sono notevolmente migliorati e questo ha consentito alla società di presentare un nuovo Piano industriale che prevede, quale investimento principale e prioritario, la Telecabina Francolini – Sommo Alto, in sostituzione della Seggiovia Francolini, impianto chiuso ormai da più di due anni.

Il progetto è stato presentato al nuovo fondo di investimento per le Pmi, FIA Euregio+ PMI: il fondo di Euregio Plus SGR nato con l’obiettivo di affiancare e sostenere iniziative di carattere “territoriale” che portino sviluppo diffuso sulle località interessate. Il fondo ha concesso un finanziamento di 4,8 milioni.

La collaborazione è stata illustrata a Fondo Grande al Bar ristorante Conca d’oro – Dal baffo, il cui titolare ha accolto i relatori e gli ospiti recitando la “Poesia dello sciatore”. Erano presenti i vertici di Folgariaski; Sergio Lovecchio – direttore generale e Thomas Grasso, responsabile ufficio sviluppo imprese di Euregio Plus SGR; il sindaco di Folgaria Michael Rech, gli assessori provinciali Roberto Failoni e Achille Spinelli, l’amministratore delegato di Pensplan Centrum Spa Matteo Migazzi e Albert Ballardini vicepresidente di Trentino sviluppo. In platea, tanti imprenditori dell’Altopiano, operatori turistici e maestri di sci.

Per Matteo Migazzi: “L’importanza del progetto che si presenta oggi è significativa sia per il territorio che ci ospita sia in un’ottica più ampia: esso, infatti, rappresenta appieno lo spirito che sta alla base del Fondo Euregio+ PMI che è quello di contribuire allo sviluppo del territorio attraverso la finanza alternativa e il sistema delle garanzie pubbliche. Il nostro convinto impegno è quello di mettere in circolo, investendo in strumenti di finanziamento alternativo, alcune risorse del sistema della previdenza complementare regionale”.

“La nostra società è vicina alle imprese del territorio e auspica che questo importante investimento sia di stimolo anche ad altre imprese nel ricorrere alla finanza alternativa e alla diversificazione delle fonti di finanziamento per finanziare la loro crescita. Il fondo ha investito nel corso del 2023 in sette imprese del territorio per complessivi circa 20 milioni di Euro”, afferma Sergio Lovecchio, direttore generale di Euregio Plus SGR.

L’assessore provinciale al turismo Roberto Failoni: “In questi anni Folgariaski ha fatto importanti passi avanti ed è diventata una società molto credibile. Oltre a quanto messo in campo da Euregio, anche la Provincia farà la sua parte, come più volte annunciato, e tramite Trentino sviluppo investirà 4 milioni di Euro. Lo sci alpino continua a dare grandi soddisfazioni al nostro territorio e parlo di tutte le stazioni sciistiche trentine. Ora è importante che i tempi di realizzazione siano celeri, per consentire di mantenere quel trend di crescita che abbiamo visto confermarsi negli ultimi anni”.

L’assessore provinciale allo sviluppo economico, Achille Spinelli: “Mettere in campo un investimento di questo tipo è sicuramente complicato e, per farlo, serve la capacità di unire molte forze: Folgaria è riuscita in questo intento. Dopo anni di miglioramento mostra ancora la volontà di crescere e rilanciarsi”.

Il sindaco di Folgaria, Michael Rech: “Vanno anzitutto ringraziati tutti gli attori di questo importante passo. Si tratta di una “prima pietra”, ma una prima pietra molto importante: un punto chiave anche nelle relazioni tra privato e pubblico. Non solo, perché si tratta anche di un cambio di paradigma per tutto l’Altopiano: conosciamo le criticità del cambiamento climatico e la nuova seggiovia, da un lato, restituirà alla fruizione una pista amata dai turisti e dai residenti ma, dall’altro, rilancerà anche con forza la volontà di avere un’offerta che si amplia all’estate e a tutto l’anno, con un turismo che guarda alle escursioni, alle famiglie e alla bicicletta. Grazie anche all’Apt e al lavoro che abbiamo fatto tutti, come sistema, in questi anni: senza di esso, non potremmo essere a fine gennaio a guardare le nostre piste così ampiamente frequentate”.

“Aver ottenuto questo finanziamento – conferma Denis Rech, presidente della Folgariaski – rappresenta un punto di partenza fondamentale per la realizzazione della prima parte di un progetto che sull’Alpe Cimbra è atteso da molti anni. Ottenere la condivisione e l’appoggio sia di Euregio Plus sia degli Enti Pubblici, Provincia e Comune, è un fatto che riempie d’orgoglio per il lavoro svolto da tutto il cda e dalla struttura della Folgariaski, e contestualmente ci carica di ulteriori motivazioni e responsabilità per proseguire nei tempi più celeri possibili alla cantierizzazione delle opere. Chiaro che, come già anticipato in assemblea, quest’opera necessita dell’intervento di tutta la località, nessuno escluso, ma siamo convinti che ora, con la sicurezza finanziaria derivante da quanto ottenuto, il territorio saprà fare la propria parte.

Euregio Plus SGR: Società in-house delle Province Autonome di Bolzano e Trento e della società Pensplan Centrum, opera nel comparto finanziario, nella gestione di fondi pensione, nell’offerta di consulenza finanziaria e di servizi di risk management, nonché nella promozione di fondi di investimento chiusi nel settore immobiliare, nel private debt, nel private equity e nel venture capital. La società è specializzata nel realizzare progetti di sviluppo del territorio e di sostegno dell’imprenditorialità locale attraverso una qualificata professionalità e il coinvolgimento di investitori pubblici e privati. www.euregioplus.com

Pensplan Centrum S.p.A. e il Progetto Pensplan: Pensplan Centrum S.p.A. è una società pubblica incaricata della promozione e dello sviluppo della previdenza complementare e dell’educazione finanziaria.

Pensplan Centrum S.p.A. offe a tutti i cittadini servizi gratuiti di informazione, consulenza e formazione nei predetti ambiti e gestisce le posizioni degli aderenti ai fondi pensione partner: Laborfonds, Plurifonds, Raiffeisen Fondo Pensione Aperto e Pensplan Profi.

Pensplan rappresenta il Progetto di Welfare Complementare della Regione autonoma Trentino-Alto Adige-Südtirol.