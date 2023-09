Estate positiva per la Borno Ski Area, Zendra: “Presenze in crescita del 10%”

mercoledì, 13 settembre 2023

Borno (Brescia) – Si è chiusa un’altra estate di soddisfazioni per Borno Ski Area. Soddisfazione tra gli operatori turistici e alla società degli impianti: “L’estate – afferma Demis Zendra, amministratore delegato di Borno Ski Area – si conferma un buon traino per la società: rispetto allo scorso anno, che già reputavamo un buon anno, l’estate 2023 ha registrato un +10% di presenze”.

Numeri che si riflettono sugli impianti che hanno conosciuto un nuovo incremento nei passaggi dei ciclisti che hanno utilizzato i percorsi downhill rimessi a nuovo, ma anche sul Barissimo che ormai si conferma punto di ritrovo grazie alla sua capacità di cogliere le esigenze di grandi e piccoli.

“Ha funzionato bene l’Energy tube pur non essendo più una novità ed è piaciuto il nuovo parco giochi che gli abbiamo installato accanto grazie alla partnership con Sai Antinfortunistica che sempre sostiene i nostri progetti: è inclusivo e lascia ampi spazi di libertà ai più piccoli mentre genitori e nonni si godono il relax della natura tutta intorno alla nostra area accoglienza che quest’anno ha ospitato un lunghissimo calendario di eventi”, sostiene Demis Zendra. I numeri di primi ingressi sugli impianti arrivano a 11mila, “un risultato per certi versi inaspettato visto che l’estate, meteorologicamente parlando, non è stata delle più belle”, prosegue Zendra.