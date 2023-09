Estate e grande musica a Teglio, il sindaco Filippini: “Offerta culturale di qualità”

martedì, 12 settembre 2023

Teglio (Sondrio) – Grande musica a Teglio, il sindaco Ivan Filippini analizza l’estate tellina anche dal punto di vista dell’offerta culturale e soprattutto degli appuntamenti musicali.

“La chiesa di Sant’Eufemia a Teglio, una delle più antiche chiese di Valtellina, dove si respira un’aria profonda di storia e spiritualità ha fatto da palcoscenico a diversi eventi musicali di questa estate – sottolinea il sindaco Filippini – . Un concerto dedicato a “Le Quattro stagioni” di Antonio Vivaldi nell’originale trascrizione del compositore Stefano Gervasoni, l’Ensemble Coraux (gruppo vocale che l’anno scorso si è aggiudicato il 1° Premio al G:P: Voci d’Italia 2022 ) che ha proposto brani sacri del 500 e 600, del 900 storico ed altri di autori e compositori contemporanei. In occasione del 50° anniversario del Centro Tellino di Cultura, Mauro Loguercio e Emanuela Piemonti si sono esibiti negli storici spazi della chiesa facendoci conoscere una prestigiosa trascrizione della Nona Sinfonia di Beethoven per violino e pianoforte. Nell’affascinante cornice di Prato Valentino, Musica Vagabonda formata dal Trio Gasparini-Llukaci-Bassissi ci hanno regalato un magnifico concerto al tramonto tra valzer, tanghi e canzone d’autore. In occasione del Teatro Festival Valtellina sono stati organizzati diversi eventi musicali tra cui: Ladiesgang in concerto protagonista la musica italiana dagli anni Quaranta ai giorni nostri”.

E non è tutto. “Nel giardino Palazzo Piatti Reghenzani Alberto Canclini e Flavio Bottoni hanno regalato agli spettatori una bellissima esibizione di fisarmoniche. Sabato 12 agosto concerto in ricordo di Ida e Rezio Donchi arpa Celtica e arpa Bardica suonate da Vincenzo Zitello nella chiesa di S.ta Eufemia. Il 29 luglio Vagues in concerto musiche senza frontiere da Bach a Sting quartetto di saxofoni in chiesa S.ta Eufemia. È stata invece una serata ricca di emozioni quella dedicata al ricordo di Claudia Garbellini con Stasera’n canta el me tei. Hanno riscosso un grandissimo successo anche I Quasi per caso protagonisti di un emozionante concerto live presso il Parco Chiusano. La Big Orchestra Valtellinese, formata da ben 12 elementi, si è esibita in una selezione di brani stranieri ed italiani celebri a livello internazionale e appositamente arrangiati dal direttore artistico Renzo Frate, spaziando dallo swing al jazz, dalle ballate romantiche al pop rock, in un coinvolgente susseguirsi di generi e ritmi. Special Guest: Mara Sottocornola”, conclude il primo cittadino. Infine, anche presso alla Pineta di Teglio si è potuto ascoltare della buona musica con la Banda Cittadina di Tirano.