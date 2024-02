Esine: riapriranno le uscite della statale 42 dall’area di sosta Toroselle

mercoledì, 14 febbraio 2024

Esine (Brescia) – Accordo per la riapertura delle uscite della statale 42 del Tonale dall’area di sosta Toroselle, con il collegamento con le frazioni Sacca e Plemo. La riapertura dovrebbe avvenire entro il fine settimana e il provvedimento sarà provvisorio e in essere fino a giugno.

Nel vertice in prefettura a Brescia tra il prefetto Maria Rosaria Laganà e gli amministratori di Esine e Darfo, Comunità montana di Valle Camonica e Anas è stata individuata una soluzione temporanea, fino a giugno, quando dovrebbe essere riaperta la strada comunale che collega, Sacca con Montecchio, bloccata dall’estate scorsa in località Fontanelli di Darfo Boario per una frana. Sarà riaperto nel fine settimana il collegamento tra l’area di sosta Toroselle e le frazioni Sacca e Plemo. Intanto torna di moda il progetto per la realizzazione dello svincolo della Sacca.