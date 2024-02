Esine, le donazioni della Run Aragosta all’ospedale e Rsa Bona

sabato, 24 febbraio 2024

Esine (Brescia) – La solidarietà non ha confini. E’ quanto ribadito questa mattina all’ospedale di Esine, dove l’Associazione Run Aragosta, presieduta da Federico Polonioli ha consegnato alla direzione di Asst Vallecamonica i materiali acquistati grazie alle donazioni raccolte durante la “Run Aragosta 2023″, la camminata solidale della Valle dei Segni che si è svolta il 27 agosto scorso a Capo di Ponte.

Alla cerimonia, che si è svolta nella sala conferenze dell’ospedale di Esine, erano presenti i responsabili del Gruppo Aragosta Odv, con il presidente Federico Polonioli e i membri del sodalizio, il direttore generale di Asst Vallecamonica Corrado Scolari, il direttore sanitario Jean Pierre Ramponi e i dirigenti della direzione sanitaria, il sindaco di Capo di Ponte Andrea Ghetti, l’assessore della Comunità Montana Massimo Maugeri, quindi per la Rsa F.lli Bona don Pierangelo Pedersoli e Cristian Ramus, i rappresentanti delle associazioni con Costante Bontempi del Moto Club Sebino e le persone che hanno collaborato alla camminata e i rappresentanti delle istituzioni.

Il presidente Federico Polonioli ha illustrato l’attività svolta e le donazioni raccolte, 18:375 euro, che sono state destinate all’acquisto di beni destinati all’ospedale di Esine e all’Rsa F.lli Bona di Capo di Ponte, nello specifico: software per cartelle cliniche digitali con formazione (per reparto cure palliative); 20 piumini estivi; 20 piumini invernali; 32 parure copripiumino; 32 coppie federe e lenzuolo, un letto pediatrico con materasso (per Reparto Pediatria) e pergolato 7,4 m x 4 m per Rsa F.lli Bona.

Un ringraziamento per la collaborazione è stata espressa dal direttore generale di Asst Vallecamonica Corrado Scolari e dal direttore sanitario Ramponi che ha illustrato la destinazione e da don Pedersoli e Cristian Ramus per la Rsa Flli Bona.