Esine: donato all’ospedale furgone in ricordo di Alessandra Saviori

venerdì, 17 novembre 2023

Esine (Brescia) – Importante donazione in ricordo di Alessandra Saviori tramite il Fondo Ospedali e Sanità di Vallecamonica. Grazie alla generosità dei familiari di Alessandra Saviori, tramite il Fondo Ospedali e Sanità di Valle Camonica, è stato donato all’Asst della Vallecamonica un furgone per il trasporto di medicinali e strumentazione.

L’importante donazione pari a 25mila euro, ad opera delle sorelle Lisetta e Giuliana, del fratello Sergio e del nipote Carlo, vuole essere un modo per ricordare Alessandra Saviori, nata nel 1964 e scomparsa prematuramente a causa di una grave malattia nel 2021. Alessandra Saviori era molto legata alla sanità camuna in quanto dipendente dal 1999 dell’ASL di Vallecamonica-Sebino come Tecnico sanitario di laboratorio, poi trasferitasi dal 2016 presso l’ATS della Montagna.

La consegna del furgone è avvenuta oggi all’ospedale di Esine, alla presenza della direzione strategica dell’Asst della Valcamonica, guidata dal direttore generale Maurizio Galavotti che ha espresso la gratitudine a nome di tutta l’Azienda alla Famiglia di Alessandra Saviori.

A nome dei familiari donanti, il fratello, Sergio Saviori, ha voluto sottolineare come la scelta di questo tipo di donazione renda omaggio al lavoro di Alessandra: “leggere il nome della sorella su un automezzo adibito al servizio della Comunità è il miglior modo di ricordarla”.

L’iniziativa è stata realizzata con il contributo del Fondo Ospedali e Sanità di Valle Camonica, costituito presso Fondazione della Comunità Bresciana, finalizzato allo sviluppo e al sostegno della sanità camuna.

Red. At.