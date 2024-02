Esine, consegna materiali acquistati con le donazioni della Run Aragosta

giovedì, 15 febbraio 2024

Esine (Brescia) – Sarà un momento importante per la Valle Camonica la cerimonia in programma sabato 24 febbraio, quando saranno consegnati i materiali acquistati grazie alle donazioni raccolte durante la “Run Aragosta 2023“, la camminata solidale della Valle dei Segni che si è svolta il 27 agosto scorso a Capo di Ponte.

L’evento avrà luogo nella sala conferenze dell’ospedale di Esine sabato 24 febbraio, con inizio alle 10: all’evento saranno presenti i responsabili del Gruppo Aragosta Odv, l’ASST della Valcamonica e tutte le Associazioni e amici che hanno collaborato alla camminata e i rappresentanti delle istituzioni.

Il personale di ASST della Valcamonica coglierà l’occasione per illustrare nel dettaglio le caratteristiche dei prodotti acquistati grazie al frutto della generosità degli iscritti alla camminata, ai partner commerciali e alle molte associazioni coinvolte.

La cifra raccolta grazie alla Run Aragosta 2023 è stata di 18:375 euro, al netto d’ogni spesa. Tale risultato è stato interamente investito nell’acquisto di beni destinati all’ospedale di Esine e all’Rsa F.lli Bona di Capo di Ponte, nello specifico: software per cartelle cliniche digitali con formazione (per Reparto Cure Palliative); 20 piumini estivi; 20 piumini invernali; 32 parure copripiumino; 32 coppie federe e lenzuolo, un letto pediatrico con materasso (per Reparto Pediatria) e pergolato 7,4 m x 4 m per Rsa F.lli Bona.