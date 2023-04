Esine: apertura delle attività didattiche per il corso di Laurea Infermieristica

sabato, 29 aprile 2023

Esine – Cerimonia di apertura delle attività didattiche per il corso di di Laurea Infermieristica all’ospedale di Esine (Brescia).

L’appuntamento è per giovedì 4 maggio alle ore 11 nell’Aula Magna della struttura di via Manzoni. Il programma prevede i saluti istituzionali con interventi di Maurizio Galavotti, Direttore Generale ASST Valcamonica, Raffaello Stradoni, Direttore Generale ATS Montagna, Dario Colossi, sindaco di Darfo Boario Terme, Alessandro Bonomelli, Presidente Comunità Montana e Consorzio BIM di Valle Camonica, Emanuele Moraschini, Presidente della Provincia di Brescia, Sindaco di Esine e Presidente della Conferenza dei Sindaci ASST Valcamonica, Alessandro Fermi, Assessore all’Università, Ricerca, Innovazione Regione Lombardia, seguiti dal discorso inaugurale di Francesco Castelli, Rettore Università degli Studi di Brescia, e dal discorso della rappresentante degli Studenti, di Sara Trovatelli (Infermieristica). Infine la prolusione “Il paradigma della Vallecamonica e del suo territorio in Neurologia”, di Barbara Borroni, professore Associato di Neurologia Università degli Studi di Brescia. Ingresso con iscrizione entro il 2 maggio.