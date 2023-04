Esercizio abusivo della professione: la posizione delle guide turistiche di Valle Camonica

venerdì, 21 aprile 2023

Breno (Brescia) – Esercizio abusivo di guida turistica, arriva il commento delle guide turistiche di Valle Camonica. “ Recentemente ha ricevuto molto risalto la vicenda di una ex-professoressa di educazione artistica in pensione che è stata multata mentre stava illustrando le bellezze di Città Alta di Bergamo a una comitiva. Nonostante le sue competenze, infatti, la legge italiana prevede che solo le guide turistiche regolarmente iscritte ai registri provinciali o regionali possano esercitare questa professione. La polizia locale ha fatto rispettare la normativa, multando l’ex docente con una sanzione di duemila euro.

“Questa vicenda ha messo in luce la scarsa consapevolezza sulla professione di guida turistica e l’importanza di conoscere le regole vigenti per lo svolgimento di questa attività: essa è regolamentata dallo Stato italiano e l’accesso alla categoria è subordinato al superamento di esami di abilitazione. Come per altre professioni, come quelle di medico, commercialista, dentista e geometra, anche per la guida turistica si richiedono dei prerequisiti e una continua formazione per esercitare al meglio la propria attività.

Le professioni di accompagnatore e guida turistica sono disciplinate dalla legge italiana 97 del 2013, che ratifica la normativa europea, mentre in Lombardia è in vigore la legge regionale n. 27/2015 (che abroga la precedente del 15/2007). Essa riporta come sia obbligatorio esporre in modo ben visibile il tesserino di riconoscimento di guida turistica.

Bergamo, una città d’arte e cultura, nell’anno di Brescia-Bergamo 2023, sta intensificando l’attività di contrasto delle guide turistiche non regolari. Tutti sono invitati a collaborare segnalando i casi di esercizio abusivo della professione, in modo da garantire il rispetto della legalità a garanzia dei turisti e di coloro che lavorano in questo settore.

Le guide turistiche, e in particolare la Federazione Guide Turistiche di Valle Camonica, sono sempre disponibili a collaborare per soddisfare le esigenze dei loro clienti e contribuire al successo del settore turistico. Per questo motivo, i controlli della polizia locale sono fondamentali per garantire l’ordine e la legalità nel settore, che in Italia è stato lasciato troppo spesso in balia di iniziative illegali.

Si precisa infine che ai sensi del Codice penale (art. 348), il reato di esercizio abusivo di professione ha natura istantanea, nel senso che è sufficiente la commissione anche solo di un fatto tipico riferibile all’esercizio della professione. Se l’attività si sia svolta a titolo gratuito è ininfluente. Anzi, se l’esercizio illecito si fosse svolto con pagamento, ciò aprirebbe ulteriori questioni di tipo fiscale.

Si invitano quindi tutti gli interessati a informarsi sulla normativa vigente in modo che anche associazioni e gli enti possano svolgere al meglio le attività di loro competenza“, dichiarano le guide turistiche di Valle Camonica.