Escursioni, eventi e corsi di scialpinismo del Cai Pezzo-Ponte di Legno

mercoledì, 4 gennaio 2023

Ponte di Legno (Brescia) – Il Cai Pezzo-Ponte di Legno ha definito il cartellone di escursioni, eventi e corsi di sci-alpinismo del 2023.

EVENTI TOP – Il programma prevede due eventi top, il primo il 12 febbraio con il Trofeo Santa Apollonia e la 45esima staffetta di fondo non competitiva nella splendida Valle delle Messi, il secondo l’11 Marzo con Lunarally, il 27° raduno sci alpinistico al chiaro di luna sulle cime del Passo Tonale

LE USCITE – Inoltre sono state definite le uscite con le ciaspole in notturna: 18 gennaio, 1 febbraio e 1 marzo. Sono previste giornate di sci alpinismo: 2 aprile a Cima Caione; 10 aprile Mer de Glace (Gruppo Monte Bianco), risalita con impianti e possibilità di partecipare con sci da discesa; 22-23 aprile Traversata Pejo-Cevedale-Solda con pernottamento al rifugio Guido Larcher al Cevedale.

CORSI COLLETTIVI – Sono in programma corsi collettivi: gennaio-aprile il corso base di sci alpinismo per ragazzi (11-16 anni) che prende avvio il 6 gennaio e quello per adulti dal 15 gennaio.



I corsi saranno coordinati dai responsabili del Cai con la direzione di una guida alpina, per poter partecipare è obbligatoria l’iscrizione al Cai e la padronanza della tecnica sciistica di base. Per le iscrizioni e informazioni in merito al corso e ai materiali necessari è possibile rivolgersi a Devis Kaswalder, oppure recandosi nella sede Cai il lunedì o il venerdì dalle 21 alle 23 o ancora scrivendo a: pezzopontedilegno@cai.it.