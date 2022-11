Escort4you racconta le origini del “mestiere più antico del mondo”

domenica, 27 novembre 2022

Il settore delle escort è in continua ascesa, secondo i dati raccolti da Istat e Codacons e analizzati dagli esperti di Escort4you. Oggi in Italia le escort che lavorano stabilmente sono oltre 120mila e generano oltre 4 miliardi e mezzo di euro l’anno. Ma quali sono le origini dell’attività delle escort? La storia del “mestiere più antico del mondo” ha effettivamente radici molto lontane nel tempo.

La prostituzione in antichità

Tra le prime menzioni di questa attività troviamo quelle relative alle etère, delle prostitute che nell’antica Grecia usavano intrattenersi con politici, filosofi e più in generale personalità importanti dell’epoca. A quel tempo, non era semplice per una donna avere una condizione più o meno libera, ma le etère erano sicuramente quanto di più vicino ci fosse a delle donne “libere”, quindi senza un uomo che le controllasse. Molte etère frequentavano le scuole dei filosofi e potevano scegliere i clienti da frequentare. Il lavoro delle etère fu poi ripreso anche a Roma, dove la donna che lo svolgeva veniva chiamata meretrix: una prostituta d’alto bordo, elegante e molto spesso ricca. Le prostitute popolari, invece, erano le lupae, impiegate nei bordelli chiamati lupanari. Oggi ci sono distinzioni più lievi: ad esempio, le escort a Desenzano del Garda sono le più esclusive, spesso Top escort, e sono certamente diverse dalle escort che si possono trovare nella periferia di un centro minore in Italia.

L’età medievale e il Rinascimento

Come accade oggi con le Top escort, che fanno tour in giro per l’Italia e passano le vacanze nelle località più esclusive, in epoca medievale le prostitute si muovevano in occasione di fiere, feste e altri eventi, per seguire i flussi di persone. Alcune seguivano addirittura gli uomini verso i territori di guerra, per approfittare dell’assenza delle mogli e dell’alto numero di soldati negli accampamenti. Intorno al 1500, invece, la figura della prostituta subì un altro cambiamento, e nacquero le cosiddette cortigiane, che appunto erano ben inserite nelle corti dei re, potendo così frequentare nobili e ricchi.

Le escort al giorno d’oggi

Oggi le escort sono figure che non beneficiano di alcuna regolamentazione, da quando nel 1958 la Legge Merlin ha deregolamentato il settore e ha lasciato le lavoratrici in una specie di “limbo” non normato. Fino al 1958 le escort lavoravano nelle cosiddette case di tolleranza, il che permetteva allo Stato di controllare la situazione fiscale, ma anche quelle relative a sicurezza e igiene. Oggi le escort possono lavorare con delle prestazioni occasionali, in condizioni certamente più comode rispetto all’antichità o al Rinascimento, ma ancora in attesa di una legge definitiva.

