Esche avvelenate a Tremosine, intervento dell’UCA della Polizia Provinciale

martedì, 6 febbraio 2024

Tremosine – Tremosine (Brescia) – Bonifica dei terreni in una zona frequentata di Tremosine. A seguito di una segnalazione della Polizia Locale, l’Unità Cinofila Antiveleno della Polizia Provinciale ha effettuato una bonifica in località Campi a Tremosine, dove nei giorni scorsi era stata segnalata la presenza di probabili esche avvelenate.

La bonifica ha permesso il ritrovamento e la repertazione di ulteriore materiale, che è stato inviato all’Istituto Zooprofilattico per le analisi del caso. Sono in corso indagini per fare chiarezza sulla vicenda e se in passato siano state abbandonate delle esche.