Eroico Rosso Sforzato Wine Festival, la 9a edizione nel weekend

mercoledì, 6 settembre 2023

Tirano (Sondrio) – Nella Sala Consiliare di Palazzo Marinoni a Tirano si è svolta la conferenza stampa di presentazione della 9a edizione di Eroico Rosso Sforzato Wine Festival 2023, in calendario l’8-9-10 settembre che vedrà il vino più famoso della Valtellina, lo Sforzato di Valtellina DOCG protagonista in nove location prestigiose, nel suggestivo centro storico di Tirano.

Un allestimento tutto nuovo per questa nona edizione, che aprirà ufficialmente i battenti venerdì 8 settembre alle 18.30 con l’inaugurazione presso Palazzo Foppoli e che vedrà Tirano capitale del vino per un lungo weekend.

Sono 26 le case vinicole produttrici di Sforzato che proporranno assaggi ai visitatori che potranno lasciarsi guidare in degustazioni enogastronomiche di elevata qualità, che contraddistinguono il territorio.

Il sindaco di Tirano Franco Spada ha aperto la conferenza stampa sottolineando l’importanza che ha questa kermesse per la città: “Eroico Rosso è una delle manifestazioni a cui sono maggiormente legato perché l’ho vista nascere e crescere di anno in anno. Questa manifestazione stimola i cinque sensi perché il vino parla di noi stessi, in particolar modo parla di Tirano, una città che è cresciuta grazie all’economia enologica e il nostro paesaggio racconta questo. Eroico Rosso valorizza l’eccellenza dello Sforzato ma anche gli scorci di una Tirano rinascimentale, una caratteristica particolare ben visibile nel centro storico, ma anche all’adiacenza edilizia rurale unica nel suo genere”.

Tirano è il crocevia delle Alpi poiché lungo la storia ha visto l’avvicendarsi di scambi sia di natura economica che di matrice culturale e che continuano ancora oggi, dando un arricchimento molto importante alla comunità.

Eroico Rosso vuole rappresentare proprio questo: come la contaminazione sia stata in grado di creare una città ricca dal punto di vista economico, culturale, storico e rurale.

Come da tradizione consolidata, la manifestazione aspira a far percepire ai visitatori l’atmosfera e la bellezza del luogo, sia grazie alle degustazioni ma anche ai diversi eventi proposti, che hanno come caratteristica di non prevalere sul protagonista principale, lo Sforzato, ma fare da cornice culturale e artistica per un’esperienza sensoriale a 360 gradi.

Il vice-Sindaco e Assessore alla Cultura e al Turismo Sonia Bombardieri ha voluto sottolineare l’importanza del lavoro di squadra, per la realizzazione di Eroico Rosso 2023: “Questa manifestazione è organizzata dal Comune di Tirano assieme al Consorzio Turistico che di fatto ne palesa la finalità che è quella di valorizzare la storia di Tirano come città del vino, fatta di storia e di tradizione. Fin dall’inizio abbiamo voluto che fosse una manifestazione di comunità, cercando di coinvolgere le realtà locali il più possibile nei vari ambiti; da quest’anno sono riprese le collaborazioni dal lato culturale che si sono dovute interrompere negli anni del Covid, abbiamo creato un programma dal nome Eroico per i Piccoli (e non solo) che coinvolge diverse realtà del tiranese, dalla Biblioteca Arcari, alla Libreria Tiralistori all’Arteteca con un allestimento a Palazzo Foppoli in cui vi è un’area dedicata alla lettura e alla cultura del vino, elemento fondamentale dell’Eroico perché è una manifestazione che invita le persone a conoscere un vino che per definizione è di “meditazione” e per sua natura si porta dietro la conoscenza dell’espressione del territorio dal quale proviene”.

Quest’anno sono state introdotte delle novità riguardanti l’aspetto gastronomico, grazie alla collaborazione con Butéga Valtellina, che da qualche anno lavora sulla preparazione dei prodotti “non tipici, ma unici” che accompagna gli enonauti con degli assaggi della tradizione, ma con un taglio più innovativo come il Finger Food tra le vie del centro storico (Via XX Settembre, Via Salis, Piazza Parravicini).

Domenica 10, in Piazzetta Salis per la prima volta ci sarà l’Eroico Brunch, un lungo aperitivo dalle 11 alle 13 prima della degustazione in piazza.

La collaborazione con la giornalista sommelier Sara Missaglia continua anche durante questa edizione con Eroico Detective: i Soliti Ignoti, venerdì sera dalle 20, in cui guiderà i winelovers alla scoperta dello Sforzato tra passato e futuro, ma soprattutto, novità di questa nona edizione ci sarà un Pic Chic in vigna: Eroico Sacro e Profano, nella zona di Santa Perpetua, uno dei primi luoghi in cui venne piantata la vite nel territorio tiranese in cui due case vinicole presentano una vinificazione speciale e innovativa fatta di rosati e bollicine in collaborazione con la Butéga Valtellina e la Mieleria Molton,i che valorizzeranno i sapori con i loro speciali prodotti gastronomici.

La cultura del vino è arricchita dalla presentazione (sabato 9 alle 17.30 presso Palazzo Foppoli) del libro Il Rito Del Filare, Piccola disciplina del vigneto dello scrittore e vignaiolo Paolo Repossi che dialogherà con Sara Missaglia, in collaborazione con la Libreria Tiralistori.

Come da consuetudine, sono previste durante i tre giorni di manifestazione, visite guidate ai palazzi storici di Tirano, passeggiate sui terrazzamenti e biciclettate culturali all’interno della sezione Tirano da scoprire.

In chiusura, Umberto Colli, Responsabile Direzione Regionale Lombardia Nord di Crédit Agricole Italia ha dichiarato: “Crédit Agricole Italia è orgogliosa di affiancare il Comune di Tirano in questa importante manifestazione a supporto del territorio e delle aziende del settore vitivinicolo della Valtellina. La presenza della Banca rimarca il sodalizio con la Provincia di Sondrio e la volontà di affiancare le imprese con la messa a disposizione di prodotti e finanziamenti dedicati alla filiera agroalimentare, strumenti digitalizzati e iniziative volte a favorire la crescita del tessuto imprenditoriale”.

L’evento è un’iniziativa del Comune di Tirano realizzata in partnership con Consorzio Turistico Media Valtellina con il contributo della Comunità Montana di Tirano e del BIM, il patrocinio della Provincia di Sondrio e di Regione Lombardia e la sponsorship di Crédit Agricole Italia. Collaborano all’iniziativa AIS Sondrio, ONAV Sondrio, il Consorzio di Tutela Vini di Valtellina, Unione CTS di Sondrio e tutti i proprietari delle storiche dimore nobiliari tiranesi: Lambertenghi, Mazza, Quadrio Curzio, Salis.