Eroico Rosso Sforzato Wine Festival: il grande evento dall’8 al 10 settembre

domenica, 3 settembre 2023

Tirano (Sondrio) – In arrivo il Festival enologico tiranese: “Eroico Rosso“ Sforzato Wine Festival. Sapori e paesaggi unici a Tirano nel cuore della Media Valtellina.

Eroico come la viticoltura che ha plasmato i pendii solivi e impervi della Valtellina, Rosso come il colore rubino dello Sforzato: il festival dedicato al più famoso dei Vini della Valtellina torna a Tirano, Città del Vino e Cittaslow, per celebrare enologia e gastronomia assieme a cultura e paesaggio.

Eroico Rosso offre anche quest’anno un programma ricco di iniziative fra musica, arte, itinerari fra gli straordinari terrazzamenti, visite guidate, degustazioni in vigna e laboratori del gusto che attendono i visitatori che vorranno lasciarsi inebriare dagli aromi, dai sapori e dalla cultura di un territorio unico ed eroico.

Alla nona edizione partecipano 26 cantine vinicole produttrici di Sforzato, dalle più storiche a quelle più giovani e di nicchia, che faranno degustare i loro vini più pregiati in oltre 10 postazioni disseminate nei saloni, nelle corti e nei giardini dei palazzi tiranesi nelle serate di venerdì 8 e sabato 9 e anche il pomeriggio della domenica 10 settembre in piazzetta Salis.

CULTURA DEL VINO è al centro di Eroico Rosso con diverse iniziative oltre alla degustazione serale.

Un winelab esclusivo condotto dalla giornalista e sommelier Sara Missaglia venerdì sera:

EROICO DETECTIVE: I SOLITI IGNOTI un percorso tra presente e passato alla scoperta dello Sforzato di Valtellina con una degustazione servita alla cieca di otto vini di quattro cantine del territorio (Palazzo Salis, Corte dei Cavalli, venerdì 8 ore 20 con secondo turno ore 21.30, 35 euro).

Il PIC-CHIC IN VIGNA: EROICO SACRO E PROFANO nello straordinario paesaggio di Santa Perpetua accompagnato dai racconti di Sara Missaglia con il vino in abbinamento ai prodotti unici e tipici scelti da Butéga Valtellina e Mieleria Moltoni di Tirano. Novità 2023 saranno i calici sparkling della cantina La Grazia e quelli rosa di Radìs che completano il bouquet dei grandi Rossi di Valtellina dell’Eroico (sabato 9, ore 10.30, 25 euro). Ad arricchire l’esperienza culturale del vino la presentazione (sabato 9, ore 17.30, Palazzo Foppoli) del libro “IL RITO DEL FILARE, Piccola disciplina del vigneto” dello scrittore e vignaiolo Paolo Repossi in collaborazione con la Libreria Tiralistori.

Due nuove proposte completano l’esperienza dei sapori di Valtellina: lo STREET FOOD all’insegna della qualità e del territorio che si potrà gustare in tre postazioni di mignon dolci e salati realizzati con materie prime locali “uniche, non tipiche” selezionate da Butéga Valtellina (venerdì e sabato negli orari delle degustazioni, in Via XX Settembre, Via Salis, Piazza Parravicini, 12 euro con tre assaggi).

EROICO BRUNCH è la grande novità di questa edizione in programma domenica 10 settembre dalle 11 alle 13: un percorso nei sapori di Valtellina tra prodotti del territorio e finger food creativi accompagnato da tre degustazioni di vino Sforzato da gustare immersi nell’affascinante cornice di piazzetta Salis (48 euro incluso calice con tasca. Posti limitati).

Fra i laboratori del gusto si ripropone anche l’apprezzato “Il binomio formaggio e miele” alla scoperta del connubio formaggi/miele della Valtellina (ore 17, Palazzo Marinoni).

Immancabile la musica con ben 13 gruppi e musicisti presenti. Quest’anno il “Il gusto dei suoni” è un vero Festival nel Festival che offre al pubblico un repertorio per tutti i gusti dal Jazz, funk, rock e fusion, pop, dixieland, swing anni ’30 fino alla classica e propone un’edizione musicalmente travolgente con professionisti della scena locale e nazionale fra cui la cantante jazz Patrizia Conte con Cotelli e Brioschi, la straordinaria voce di Mara Sottocornola, l’appassionante Tiger Dixie Band, la giovane compositrice Martina Cirillo, i talentuosi Vagues Saxophone Quartet i Magazzini Musicali e i veronesi Zambo Super Pizza.

Non solo cibo, buon vino e musica, ma anche escursioni con “Tirano da scoprire”: incontri e percorsi per conoscere la bellezza della Media Valtellina, in città e nei dintorni, sui terrazzamenti e fra i vigneti, a piedi, in bici e in mountain bike e fra le preziose sale dei palazzi storici tiranesi per conoscere Palazzo Salis, le mura cittadine, i Crotti di Piattamala e la chiesa di Santa Perpetua i percorsi d’acqua e i muretti a secco patrimonio mondiale immateriale.

Infine, “Eroico per i piccoli” (e non solo) propone un nutrito numero di attività: laboratori creativi di acquerello e di pittura en plein air con l’illustratrice Inge Padovani aperti a tutte le età (“Il Colore Rosso” sabato 9 e “Dipingere facilmente” domenica 10) laboratori con la Mieleria Moltoni per conoscere le api e creare candele di cera (sabato 9 settembre ore 15) e un’appassionante “Caccia Al Libro – Family Tour” nel centro storico in collaborazione con la Libreria Tiralistori alla ricerca dell’eroico rosso e delle sue origini tra vie e palazzi che si chiude con una piccola merenda preparata con i prodotti del territorio (domenica 10 ore 15 con ritrovo a Palazzo Foppoli).

Venerdì 8 settembre alle ore 18.30 inaugurazione presso Palazzo Foppoli.

L’evento è un’iniziativa del Comune di Tirano realizzata in partnership con Consorzio Turistico Media Valtellina con il contributo della Comunità Montana di Tirano e del BIM, il patrocinio della Provincia di Sondrio e di Regione Lombardia e la sponsorship di Crédit Agricole. Collaborano all’iniziativa AIS Sondrio, ONAV Sondrio, il Consorzio di Tutela Vini di Valtellina, Unione CTS di Sondrio e tutti i proprietari delle storiche dimore nobiliari tiranesi: Lambertenghi, Mazza, Quadrio Curzio, Salis.

PROGRAMMA

CULTURA DEL VINO

DEGUSTAZIONI DI SFORZATO DI VALTELLINA Docg

Venerdì 8 – dalle ore 20 alle ore 24 Circuito nei Palazzi storici

Sabato 9 – dalle ore 18 alle ore 24 Circuito nei Palazzi storici

Domenica 10 – dalle ore 13.30 alle ore 17 in un’unica location in Piazza Salis

Vendita pass e ritiro calici presso l’infopoint di Piazza Cavour

Carnet 3 calici 18 euro

Carnet 5 calici 25 euro

Carnet 10 calici con 2 bicchieri 45 euro

Cantine e Palazzi

26 cantine presenti, altrettante etichette di Sforzato di Valtellina Docg, da degustare nelle splendide scenografie delle dimore storiche tiranesi.

Palazzo Foppoli

ALBERTO MARSETTI Sfursat di Valtellina Docg 2017

NINO NEGRI Sforzato di Valtellina Docg “Carlo Negri” 2019

MARCHETTI MARIA LUISA Sforzat di Valtellina Docg “Lechét” 2019

Palazzo Quadrio Curzio

WALTER MENEGOLA Sforzato di Valtellina Docg “Per Giulio” 2014

ALFIO MOZZI Sforzato di Valtellina Docg 2019

Giardino Casa Mazza

LE STRIE Sforzato di Valtellina Docg “Le Strie” 2016

F.LLI BETTINI Sfursat di Valtellina Docg 2019

Piazza Salis 1

TENUTA SCERSCÉ Sforzato di Valtellina Docg “Infinito” 2019

TRIACCA Sforzato di Valtellina Docg “Il Monastero” 2019 – Sforzato di Valtellina Docg “San Domenico” 2018

Piazza Salis 2

PIETRO NERA Sforzato di Valtellina Docg Pietro Nera 2017

CAVEN Sforzato di Valtellina Docg “Messere” 2018

Palazzo Salis Corte dei Cavalli

MARINO LANZINI Sforzato di Valtellina Docg 2019

MARCEL ZANOLARI Sforzato di Valtellina Docg 2015

Palazzo Lambertenghi

LA GRAZIA Sforzato di Valtellina Docg “Fiori di Sparta” 2017

FOLINI Sforzato di Valtellina Docg 2019

Palazzo Marinoni 1

RUPI DEL NEBBIOLO Sforzato Valtellina Docg 2019

ALDO RAINOLDI Sforzato di Valtellina Docg 2020

Palazzo Marinoni 2

BALGERA Sforzato di Valtellina Docg “Solstizio” 2015

CONTADI GASPAROTTI Sforzato di Valtellina Docg “Genio” 2019

Piazza Parravicini

MAMETE PREVOSTINI Sforzato di Valtellina Docg “Albareda” 2019

CONVENTO SAN LORENZO Sforzato di Valtellina Docg “Ventum” 2018

LA PERLA Sforzato di Valtellina Docg “Quattro Soli” 2015

Curt di Clement (Via dei Castelli) 1

PLOZZA Sforzato di Valtellina “blackedition” Docg 2018

RIVETTI & DELL’ORCO Sforzato di Valtellina Docg “Dell’Orco” 2015

Curt di Clement (Via dei Castelli) 2

NICOLA NOBILI Sforzato di Valtellina Docg “Il Montescale” 2018

IL GABBIANO COOP. SOC. Sforzato di Valtellina Docg “Stigma” 2019

Venerdì 8 settembre ore 20 (secondo turno ore 21.30 solo a chiusura del primo turno)

EROICO DETECTIVE: I SOLITI IGNOTI

A spasso nel tempo: una verticale generazionale alla scoperta dello Sforzato di Valtellina e delle sue potenzialità evolutive.

Tempo, non ti temo: lo Sforzato vive di un naturale anti-age. La degustazione avrà il sapore di un viaggio, con un movimento dal presente al passato: otto vini serviti alla cieca di quattro cantine del territorio con l’obiettivo di individuare i rapporti “genitori-figli”, ovvero il legame tra i diversi calici. Una scoperta inclusiva in ottica evolutiva, per comprendere le straordinarie potenzialità del vino più prezioso di Valtellina. La degustazione sarà guidata dalla giornalista e sommelier Sara Missaglia, e conferirà allo Sforzato un vero e proprio passaporto per l’eternità, in un percorso tra sensi, parole e prospettive future.

Luogo: Palazzo Salis, Corte dei Cavalli – Costo € 35

Sabato 9 settembre, località Santa Perpetua

PIC-CHIC IN VIGNA: EROICO SACRO E PROFANO

L’Eroico in quota: nello straordinario paesaggio di Santa Perpetua, tra i vigneti che dominano Tirano, un pic-nic in vigna con degustazione guidata da Sara Missaglia di vini di due cantine tiranesi in abbinamento a prodotti del territorio scelti per noi da Butèga Valtellina e Mieleria Moltoni di Tirano. Il Pic-Chic sarà seguito da una visita guidata alla Chiesa di Santa Perpetua. Quest’anno il pic-chic propone in degustazione il Metodo Classico Alpi Retiche Igt Brut della cantina La Grazia viticoltura eroica e lo Stüètt Alpi Retiche Igt Rosato di Radìs. Calici sparkling e rosa completano così il bouquet dei grandi Rossi di Valtellina dell’Eroico.

Costo 25 euro (incl. calice con tasca) con prenotazione entro giovedì 7 settembre. Posti limitati (min. 8 e max 25 partecipanti). Ritrovo ore 10.30 con partenza dal Museo Etnografico alle ore 11

In caso di maltempo, l’evento verrà annullato con rimborso dei biglietti

Sabato 9 settembre, ore 17.30 Palazzo Foppoli

IL RITO DEL FILARE

Presentazione del libro di Paolo Repossi, scrittore e vignaiolo, che dialoga con la giornalista e sommelier Sara Missaglia. “Il rito del filare Piccola disciplina del vigneto è edito da Ediciclo nella collana Piccola filosofia di viaggio. In collaborazione con la Libreria Tiralistori. In chiusura un brindisi collettivo allo Sforzato e alla viticoltura eroica di Valtellina.

GUSTO DI VALTELLINA

Prodotti del territorio e ricette della tradizione per vivere un’esperienza completa dei sapori di Valtellina.

STREET FOOD

Quest’edizione è all’insegna della qualità e del territorio. Saranno presenti lungo l’itinerario, negli scorci più caratteristici del centro storico della città, tre postazioni di mignon dolci e salate che raccontano il territorio, la sua identità e i suoi produttori. Materie prime locali “uniche, non tipiche” selezionate da Butéga Valtellina, per accompagnare la degustazione dell’Eroico Rosso.

Venerdì 8 dalle 20 alle 24 Via XX Settembre, Via Salis, Piazza Parravicini

Sabato 9 dalle 18 alle 24 Via XX Settembre, Via Salis, Piazza Parravicini

Costo: 12 € con tre assaggi

Sabato 9 ore 17 Palazzo Marinoni

IL BINOMIO FORMAGGIO E MIELE

Un viaggio sensoriale alla scoperta dei formaggi e dei mieli della Valtellina. Ingresso gratuito.

Domenica 10 settembre, Piazza Salis

Dalle ore 11 alle ore 13

EROICO BRUNCH

Novità di Eroico 2023, un percorso nei sapori di Valtellina tra prodotti del territorio e finger food creativi da gustare immersi nell’affascinante cornice di piazzetta Salis. Un brunch accompagnato da tre degustazioni di vino Sforzato, la perla dei Vini di Valtellina.

Costo 48 euro (incluso calice con tasca) con prenotazione. Posti limitati, max 60.

Per tutte le esperienze prenotazione online su www,eroicorosso.it.