sabato, 30 marzo 2024

Si torna all’ora legale. Questa notte, alle 3 di domenica 31 marzo, la lancetta dell’orologio andrà spostata un’ora avanti. Entra in vigore l’ora legale, quindi si dormirà dunque un’ora in meno. Da domani meno luce al mattino. L’ora legale resterà in vigore fino a domenica 27 ottobre.