Engadina, rinviato l’inizio di stagione sciistica al Diavolezza

mercoledì, 18 ottobre 2023

Diavolezza – Tanto sole e temperature miti: l’autunno ricorda piuttosto le giornate estive che l’inverno. Anche se il tempo è stupendo, gli addetti alla preparazione delle piste sulla Diavolezza devono fronteggiare una grande sfida. Le temperature ininterrottamente elevate non permettono l’innevamento tecnico, cosicché le piste sul nevaio non hanno potuto essere preparate con la consueta ampiezza e qualità per il pubblico. Per questo motivo, le piste permettono per ora solo gli allenamenti. La Diavolezza Lagalb AG confida di dare il benvenuto sulle piste, probabilmente a partire da sabato 28 ottobre.

Apertura rifugio Berghaus Diavolezza e funivia

La funivia è aperta anche se le piste da sci rimangono chiuse. Infatti, con il suo panorama mozzafiato, la Diavolezza merita una visita con o senza la neve. Il team del rifugio Berghaus si rallegra di viziare il tuo palato con gustose specialità autunnali.

Apertura

Berghaus Diavolezza

Il team del rifugio Berghaus ti dà il benvenuto al ristorante o nell’albergo. Dalla carta del menù puoi assaggiare raffinate specialità autunnali. Il rifugio Berghaus è aperto tutti i giorni e raggiungibile con la funivia.

Sport sulla neve dal 28 ottobre

L’apertura provvisoria è prevista a partire dal 28 ottobre. Ogni mercoledì, sabato e domenica la pista sul nevaio è pronta ad ospitare le appassionate e gli appassionati degli sport invernali. Durante gli altri giorni la pista è riservata per gli allenamenti delle squadre.

Corvatsch & Furtschellas

Il Corvatsch preme l’acceleratore per garantire l’apertura delle piste sabato 25 novembre. Il Corvatsch Park invita i freestyler a sfogarsi sulle sue strutture, mentre l’evento «Silvaplana rocks the Rails» nel cuore del villaggio segnerà l’inaugurazione della stagione invernale. L’apertura del comprensorio di Furtschellas è prevista mercoledì 20 dicembre.

Diavolezza & Lagalb

Il 25 novembre la funivia della Diavolezza chiuderà per la consueta revisione. Mercoledì 20 dicembre sarà inaugurata la stagione invernale dei comprensori di Diavolezza e Lagalb.