Engadina, Pasqua sulla neve ed aprile con sci e grandi eventi: le iniziative

mercoledì, 27 marzo 2024

Silvaplana – Questa meravigliosa stagione sciistica in Engadina si conclude in primavera inoltrata con tanti eventi sulle piste e nelle immediate vicinanze. Tanta neve, tanto sole, buona visibilità, non troppo freddo : sciare in primavera è un vero piacere. Ma per sfruttare al meglio queste condizioni in questo mondo impazzito per il clima, c’è bisogno di altitudine. L’Engadina in Svizzera dispone di comprensori sciistici d’alta quota dove si può sciare fino a 3.303m e godersi un paesaggio innevato. Grazie alle abbondanti nevicate nelle ultime settimane, per gli appassionati di questo sport, la passione per lo sci e per le feste non finisce dunque prima della fine di aprile o addirittura dei primi giorni di maggio di quest’anno. Con tanti eventi sulle piste o nelle immediate vicinanze.

A pasqua e pasquetta

• Il 30 marzo 2024 – il sabato di Pasqua – la leggendaria giornata-evento SURF-OVER 2024 avrà luogo all’Alpina Hut su Corviglia, il comprensorio sciistico sopra St. Moritz. Dalle ore 11 i partecipanti delle categorie sci, snowboard e kids si sfideranno in audaci gare a 2.550 m di altitudine, cercando di attraversare ripetute volte “la piscina”. Qui le abilità nel surf sono importanti quanto la creatività, poiché ci sono premi per i vincitori, così come per gli abiti più originali e le manovre più rischiose. Quest’anno il tema scelto sono “i pirati”. La registrazione per la gara di surf può essere effettuata presso l’Alpina Bar il giorno dell’evento. La quota di iscrizione è di 15 CHF per i bambini fino a 14 anni e di 30 CHF oltre l’acquisto dello skipass giornaliero per gli sciatori o il ticket per la salita e discesa con gli impianti di risalita per gli spettatori. Segue la premiazione con una festa con musica dance e funky

• Il 31 marzo 2024 – la domenica di Pasqua – amici e famiglie partiranno da St. Moritz Dorf alle ore 5:20 per partecipare al Piz Nair Sunrise Winter Event/Brunch sul Piz Nair, il punto più alto del comprensorio sciistico Corviglia con i suoi oltre 3000 metri. Gli impianti di risalita saranno aperti al di fuori degli orari di apertura ufficiali, così sciatori, snowboarder e pedoni possono godersi un’alba spettacolare e una ricca colazione a buffet nel ristorante Piz Nair. Sono necessari un biglietto per gli impianti di risalita o lo skipass giornaliero valido e la prenotazione anticipata

• Il 31 marzo 2024 – la domenica di Pasqua – si potrà vivere un’esperienza culinaria tipicamente svizzera presso il ristorante Kuhstall sopra Sils/Furtschellas con cena a base di fonduta di formaggio dopo la salita a piedi nel bosco. Dalle ore 22.15 musica con DJ Nicolò Cappi.

• Il 1 aprile 2024 – il giorno di Pasquetta – la funivia Surlej – Murtèl del Corvatsch aprirà alle ore 05.40 per permettere agli sciatori e anche ai non sciatori di ammirare l’alba a 3303 metri di quota e di fermarvi per un delizioso brunch al Ristorante 3303. Per partecipare all’evento Sci e Brunch all’alba è necessario prenotarsi all’indirizzo email gastro@corvatsch.ch entro le ore 12.00 di domenica 31 marzo. Per chi non volesse prendere parte al brunch potrà essere invece tra i primi a fare una discesa con gli sci, usufruendo di uno skipass giornaliero o stagionale. L’evento avrà luogo solo se le condizioni meteo favorevoli lo permetteranno.

In aprile

• Dal 4 al 7 aprile 2024 nella skiarea Corviglia avrà luogo il Sunice Festival – una vera e propria lifestyle experience con sciate, ma anche giri in quad e un’enorme festa in un villaggio presso Salastrains sulla neve costruito appositamente per l’evento. Questo festival combina musica tecno e musica DJ con varie attività invernali straordinarie e allestimenti artistici e di moda. L’innovativo concetto del festival si basa infatti sui temi “musica, arte e moda”. Oltre a DJ internazionali e nazionali svizzeri, molti artisti si esibiranno al coperto e all’aperto durante vari stages per “annunciare la primavera” con la loro musica e arte. Oltre all’offerta gastronomica sono in programma anche avventurose attività invernali come giri in quad sulle piste, voli in parapendio e voli in deltaplano.

• L’ultima Corvatsch Snow Night – la sciata di notte sulla pista illuminata artificialmente più lunga della Svizzera – avrà luogo il venerdì sera, 5 aprile 2024, dalle ore 19.00 fino alle ore 2.00 di notte.

Top Event

L’8 aprile – nella disciplina SNOWBOARD – e il 9 aprile 2024 – nella disciplina FreeSki -, per la prima volta, il nuovo Halfpipe, situato presso la stazione intermedia Murtèl di Corvatsch, ospiterà la gara di Coppa Europa Halfpipe. Si tratta di un pre-evento che anticipa le FIS Snowboard, Freestyle and Freeski World Championships St. Moritz 2025.

Dall’8 al 14 aprile 2024, per la chiusura della stagione della disciplina FREESTYLE, il CORVATSCH PARK accoglierà

i Campionati svizzeri ed europei di Slopestyle e Big Air – SWISS FREESTYLE CAMPS & EUROPE CUP. L’evento vedrà al via anche i giovani riders che si contenderanno il titolo Juniores nello Slopestyle

In questi sabato pomeriggio il 30 marzo, il 6 aprile, il 13 aprile e il 20 aprile 2024 il divertente Party Après-Ski si svolgerà all’Hossa Bar sul CORVATSCH, proprio accanto alle piste

Sabato 27 aprile 2024 ci sarà la 6. FESTA DI PRIMAVERA sul CORVATSCH, con il gruppo musicale “The Baseballs” che si esibirà presso la stazione intermedia Murtèl a partire dalle ore 14.00. L’ingresso al concerto è gratuito, è necessario avere solo lo skipass valido o un biglietto di andata e ritorno della funivia https://www.corvatschdiavolezza.ch/it/attuale/eventi/detail/6-festa-di-primavera . Il giorno dopo, la domenica 28 aprile 2024, finirà la stagione sciistica di questo comprensorio. Per verificare quali piste saranno aperte c’è un link apposito https://www.corvatschdiavolezza.ch/it/attuale/impianti-e-piste.

A maggio

• In quanto ghiacciaio o meglio il mondo dei ghiacciai del massiccio del Bernina, sulla Diavolezza si potrà sciare su alcune piste addirittura fino a domenica, 5 maggio 2024 . Per verificare quali piste saranno aperte QUI. Da lunedì 6 maggio 2024 inizierà poi direttamente la stagione estiva sul ghiacciaio. Infine un evento davvero insolito ovvero nel totale silenzio…

• … fino al 1 aprile 2024 in primavera e dall’ 8 giugno 2024 in poi in estate gli amanti del relax possono vivere invece quotidianamente su MUOTTAS MURAGL, la montagna con il Romantik Hotel in cima a oltre 2000 m da raggiungere comodamente in cremagliera. Qui l’orologio corre un po’ più lentamente e nei ristoranti e sulla terrazza con la magnifica vista sull’Alta Engadina l’ozio può essere consapevolmente vissuto. Qui si può prendere il sole di giorno sulla PANORAMA TERRACE e fare un lunch di giorno, e di sera fare una romantica cena, il MUOTTAS MURAGL MOUNTAIN DINING al PANORAMA RESTAURANT.

APERTURA IMPIANTI DI RISALITA ENGADINA E ST. MORITZ

STAGIONE INVERNALE 2023/24:

– CORVIGLIA: fino al 7.04.2024 Piz Nair fino al 07.04.2024, Marguns fino al 07.04.2024

– CORVATSCH: Surlej fino al 28.04.2024, Furtschellas fino al 07.04.2024

– CORVATSCH SNOW NIGHT: ogni venerdì fino al 5.04.2024

– MUOTTAS MURAGL : fino al 1.04.2024

– DIAVOLEZZA: fino al 5.05.2024

– LAGALB: fino al 7.04.2024