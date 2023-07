Engadina, l’estate nei comprensori di Corvatsch e Diavolezza: impianti aperti e iniziative outdoor

mercoledì, 5 luglio 2023

Silvaplana – L’estate è arrivata: in montagna si possono ammirare i prati verdi e le stupende fioriture, le mucche pascolano sulle distese erbose meno in quota, mentre più in alto le marmotte prendono il sole sulle rocce calde. Impianti aperti e tante iniziative tra Corvatsch, Furtschellas e Diavolezza.

Orari d’apertura

Corvatsch

Ristorante 3303

Il Ristorante 3303 è sinonimo di saporite variazioni e specialità a base di polenta o di whisky ORMA nonché di una vista panoramica sull’imponente massiccio montuoso e sui laghi dal colore blu intenso.

La Chüdera

Rigogliosi pascoli verdi, piante alpine in fiore: sul Furtschellas, puoi vivere la montagna in estate in tutta la sua bellezza. Il ristorante La Chüdera prepara gustosi piatti per viziare il tuo palato.

Benvenuto all’Alpetta

Una visita al ristorante Alpetta d’estate è un’impresa che ci si deve meritare: infatti, d’inverno l’Alpetta è raggiungibile con una bella e comoda discesa sugli sci, mentre d’estate devi metterti gli scarponi da montagna o affrontare una pedalata impegnativa. In cambio, una bella terrazza al sole e un accogliente ristorante dove ci si può rifocillare con piatti sostanziosi.

Orari di apertura & eventi speciali

Tutti i giorni fino al 20 ottobre: ore 10 – 17

Ogni giovedì: colazione all’alpigiana, dalle ore 09

Ogni sabato, dall’8 luglio al 26 agosto: apertura fino alle ore 20. Durante i pomeriggi, intrattenimento con musica popolare con gruppi musicali locali

Diavolezza

Berghaus Diavolezza

Il rifugio Berghaus è famoso per la sua gustosa cucina e il panorama mozzafiato. Anche un pernottamento regala un’esperienza indimenticabile: il rumore del traffico è lontano e nessuna luce artificiale disturba il tuo sonno a 2978 m di quota.

Wellness a 2978 m di quota

Nella nuova vasca jacuzzi sulla Diavolezza si possono rilassare i muscoli con un bagno spumeggiante e contemporaneamente ammirare lo stupendo panorama che si protende verso le vette di Piz Palü e Piz Bernina. Prenota con anticipo il bagno spumeggiante.

Vie ferrate Piz Trovat

Le Vie ferrate Piz Trovat I (K1–3) e Piz Trovat II (K5–6) sono aperte. Prima di affrontare i percorsi, informarsi sulla situazione attuale, le previsioni meteo e osserva gli avvisi di sicurezza. La Scuola di alpinismo Pontresina propone gite guidate.

Glacier Experience Trail

Questo percorso a tema è forse meno avventuroso delle vie ferrate, ma a sua volta regala la stessa vista spettacolare. La Scuola di alpinismo Pontresina propone escursioni guidate con informazioni sul mondo dei ghiacciai, i mutamenti climatici, la flora e la fauna.