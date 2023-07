Engadina, concorso per uno skipass giornaliero e riconoscimento per il Kuhstall

lunedì, 3 luglio 2023

Corvatsch – L’estate 2023 prosegue nei comprensori engadinesi di Corvatsch, Diavolezza e Lagalb con tante opportunità outdoor. Intanto, presso la stazione intermedia Murtèl, ha avuto luogo la Festa Cordiala: un incontro conviviale e simpatico in presenza di azioniste ed azionisti delle società Corvatsch AG e Diavolezza Lagalb AG nonché degli abitanti di Sils e Silvaplana.

Le società degli impianti hanno indetto un concorso per vincere uno skipass giornaliero per la stagione sciistica 23/24. “Aiutaci a migliorare! Cosa ti piace particolarmente sulla Diavolezza? Ti manca la zip line? Vorresti rilassarti sia nella vasca jacuzzi che in una sauna? Partecipa al sondaggio e, con un po’ di fortuna, potrai vincere uno dei cinque skipass giornalieri per i comprensori sciistici di Corvatsch Diavolezza Lagalb”.

Riconoscimento per il ristorante Kuhstall

Il ristorante Kuhstall è ora ufficialmente una delle location per eventi più belle di tutta la Svizzera. La Kuhstall ha infatti ottenuto 8,8 punti su 10 allo Swiss Location Award 2023 e ha ricevuto il sigillo di qualità «eccellente».