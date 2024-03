Engadina, attesa quasi finita per la Diavolezza Glacier Race

mercoledì, 13 marzo 2024

Engadina – Sabato 16 marzo 2024. Tra breve ci siamo: dopo 44 anni si rinnoverà la tradizione della gara popolare sulla pista del ghiacciaio più lunga della Svizzera.

Dopo l’ultima edizione del 1980, tornerà questo sabato la tradizionale gara popolare sulla pista del ghiacciaio. La Diavolezza Glacier Race intende promuovere lo sci e lo snowboard come attività sportive popolari e sostenere una buona causa. Un quarto del ricavo sarà destinato a progetti per la salvaguardia dei ghiacciai.

Chi non è mosso da un eccessivo entusiasmo per lo sci, deve tornare indietro di alcuni anni: nel passato, la discesa del ghiacciaio della Diavolezza ospitò per 34 volte una gara di sci. Già nel 1930, in occasione della prima edizione, 300 partecipanti affrontarono la discesa di dieci chilometri con un dislivello di 1000 metri. Fino al 1956, nessuna funivia collegava la vetta della Diavolezza, ma fortunatamente le cose sono cambiate. L’ultima edizione ebbe luogo nel 1980. In passato, la gara era apprezzata e famosissima.

Il tracciato non preparato di oltre otto chilometri parte sulla vetta della Diavolezza a 2987 metri, procede ai piedi delle vette di Piz Palü e Piz Bernina fino a raggiungere la stazione di Morteratsch. La persona che stabilisce il miglior tempo nella classifica uomini e donne, vedrà il proprio nome immortalato sulla coppa challenge e riceverà il meritevole titolo di «diavolo» oppure «diavolessa» del ghiacciaio. I premi messi in palio comprendono montepremi per un valore complessivo di 7000 franchi svizzeri, alettanti vincite in denaro e l’ambita spilla «Glacier Race» sotto forma di una «diavolessa» del ghiacciaio come esclusivo pezzo da collezione.

Una parte del ricavo e una percentuale delle tasse d’iscrizione vanno all’associazione GlaciersAlive, le cui attività mirano a proteggere le riserve di acqua dolce gelata e ad assicurare l’approvvigionamento di acqua nelle Alpi. Un’altra percentuale sosterrà il progetto «Glacier Clean-Up Day», che si svolge ogni anno appunto sul massiccio del Bernina.