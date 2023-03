Enduro, Assoluti e Coppa Italia: i risultati del Moto Club Sebino ad Andora

lunedì, 6 marzo 2023

Andora (Savona) – Prime gare della stagione per i piloti del Moto Club Sebino che nel weekend hanno centrato primi posti, podi e ottimi piazzamenti nella prima gara degli Assoluti. “Un avvio – afferma il presidente del Moto Club Sebino, Costante Bontempi – molto positivo, che ci fa ben sperare per la stagione”.

La stagione sportiva 2023 è iniziata con il Campionato Italiano assoluti d’Italia di Enduro in Liguria a Andora (Savona), con due bellissime giornate di sole. Non era al via Davide Guarneri, fermo per un infortunio mentre provava la sua Fantic 250 4t.

Buoni risultati per i piloti del Moto Club Sebino che hanno effettuato 3 giri di gara e 4 prove speciali sabato 4 marzo.

Assoluti

Categoria A 125 3° Manuel Verzeroli su Ktm, 16° Mattia Legrenzi su Gas Gas; nella categoria B 250 3° Deny Philippaerts (nella foto) su TM, 4° Nicola Recchia su TM, 6° Thomas Grigis su Gas Gas; nella categoria C 300 3° Sonny Goggia su Ktm, 6° Matteo Grigis su Gas Gas, 14° Lorenzo Staccioli su Beta e 17° Agostino Volpi su Sherco; nella categoria D 250 4t 6° Federicio Magri su Ktm; nella categoria E 450 4t 2° Gianluca Martini su Gas Gas, 10° Edgardo Paganini su Gas Gas; categoria Stranieri 16° Benjamin Herrera su Gas Gas 300 e 17° Heremanni Haljala su Beta 250. Il Moto Club Sebino è 4°.

Coppa Italia

Junior: 1° Luca Giacomelli (nella foto) su Ktm 250, 3° Sebastiano Buzzi su Ktm 250 4t; Senior 18° Tommaso Gasparri su Gas Gas 350 4t; Major 3° Walter Ludi su Beta 300, 5° Alberto Zorloni su Yamaha 250 4t e 7° Eros Bordoli su Ktm 300.

Ieri, domenica 5 marzo, ancora 3 giri Assoluti e 2 per la Coppa Italia

Assoluti

Categoria A 125 2° Manuel Verzeroli su Ktm, 18° Mattia Legrenzi su Gas Gas; Cat. B 250 2° Deny Philippaerts su TM, 5° Nicola Recchia su TM, 6° Thomas Grigis su Gas Gas; Cat. C 300 5° Sonny Goggia su Ktm, 6° Matteo Grigis su Gas Gas, 12° Lorenzo Staccioli su Beta, 16° Agostino Volpi su Sherco; Cat. D 250 4t 5° Federico Magri su Ktm; Cat. E 450 4t 2° Gianluca Martini su Gas Gas, 10° Edgardo Paganini su Gas Gas; Cat. Stranieri 15° Haljala Hermanni su Beta 250, 17° Benjamin Herrera. Team: Moto Club Sebino 2° dietro le Fiamme Oro.

Coppa Italia

Junior 1° Luca Giacomelli su Ktm 250, 5° Sebastiano Buzzi su Ktm 250 4t; Senior 17° Tommaso Gasparri su Gas Gas 350 4t; Major 4° Walter Ludi su Beta 300, 5° Alberto Zorloni su Yamaha 250 4t; 7° Eros Bordoli su Ktm 300.

Domenica prossima inizia il Campionato Regionale Enduro a Melegnano con le Categorie Under 23, Senior e Territoriali.

di Ch. P.