Encomio ai vigili del fuoco permanenti di Bolzano per l’intervento di Emilia Romagna

lunedì, 4 settembre 2023

Bolzano – Sono intervenuti dopo l’alluvione di maggio in Emilia-Romagna e il Comune di Tredozio ha organizzato un encomio solenne per quattro vigili del fuoco del corpo permanente di Bolzano.

Dal 17 maggio al 9 giugno, le squadre del Corpo Permanente dei Vigili del fuoco di Bolzano, insieme a diversi vigili del fuoco volontari dell’Alto Adige, hanno collaborato ai lavori di bonifica dopo l’alluvione in Emilia-Romagna Come evidenziato dal comandante del Corpo Permanente vigili del fuoco di Bolzano, Florian Alber, un gruppo di Vigili del fuoco ha utilizzato, insieme ai militari, macchine movimento terra, per liberare le strade di collegamento tra le frazioni del Comune di Tredozio in provincia di Forlì – Cesena, affinché fosse ripristinata l’accessibilità. Ad Alber e al direttore dell’Agenzia per la Protezione civile, Klaus Unterweger, è stata recapitata nei giorni scorsi una lettera della sindaca di Tredozio. La sindaca, Simona Vietina, ha espresso viva gratitudine a tutti i dipendenti del Corpo Permanente vigili del fuoco di Bolzano a seguito degli eventi calamitosi in maggio: “Il Corpo non ha mai mancato di rimanere vicino alla nostra comunità nel momento del bisogno”.

Nel corso di un encomio solenne, (foto LPA Corpo Permanente vigili del fuoco Bolzano) la popolazione di Tredozio ha ringraziato tutto il Corpo permanente vigili del fuoco, e in particolare quattro collaboratori: l’ispettore antincendi capo Martin Gasser, i vigili del fuoco scelti, Martin Domanegg e Stefan Lechner, e il vigile del fuoco Joachim Larcher.

L’assessore alla Protezione civile, Arnold Schuler, ha sottolineato la buona collaborazione della Protezione civile in situazioni difficili: “La collaborazione tra le Regioni è di fondamentale importanza, sia a maggio, durante l’alluvione in Emilia-Romagna, sia ad agosto dopo i danni causati dalla grandine in Friuli – Venezia Giulia, oppure due anni fa nella lotta contro gli incendi boschivi in ​​Sicilia. I nostri collaboratori sono felici di aiutare quando necessario con le loro attrezzature e la loro esperienza. Se un gruppo di Vigili del fuoco viene elogiato a nome di tutti, sono molto felice per loro!”.