lunedì, 6 marzo 2023

Sondrio – Emergenza Ucraina, permessi di soggiorno per protezione temporanea: modalità di proroga e primo rilascio. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge 16 del 2 marzo 2023, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall’Ucraina. Tra le misure adottate è prevista, all’articolo 2, anche la proroga automatica dei permessi di soggiorno per protezione temporanea fino al 31 dicembre 2023.

Pertanto, di seguito vengono riportate nel dettaglio le modalità aggiornate con cui i permessi di soggiorno per protezione temporanea verranno prorogati e rilasciati dalla Questura di Sondrio.

Chi è già in possesso del permesso di soggiorno per protezione temporanea riportante la data di scadenza del 4 marzo 2023, non deve presentarsi in Questura, poiché la scadenza di tale permesso è prorogata in automatico fino al 31 dicembre 2023.

Chi ha presentato domanda per il permesso di soggiorno ed è attualmente ancora in possesso della ricevuta rilasciata dalla Questura, può verificare se il proprio permesso è pronto inserendo il codice presente sulla ricevuta (che inizia con “22SO” o “23SO” seguito da sei cifre) al seguente link: https://questure.poliziadistato.it/servizio/stranieri.

Si ricorda che per poter presentare la richiesta di permesso di soggiorno è necessario il passaporto in corso di validità o il certificato di identità con fotografia rilasciato dal Consolato Generale d’Ucraina di Milano.

Pertanto, chi non fosse in possesso di questi documenti dovrà recarsi in Consolato prima di presentarsi in Questura.

Per i minori accompagnati da almeno uno dei genitori, che non siano inseriti nel passaporto del genitore, sarà necessario recarsi in Tribunale per la l’asseverazione della traduzione del certificato di nascita.

È, inoltre, necessaria la dichiarazione di ospitalità: per i cittadini stranieri domiciliati nel Comune di Sondrio questa può essere presentata direttamente in Questura, mentre per coloro che sono domiciliati in altri Comuni della Provincia occorre recarsi presso l’autorità di Pubblica Sicurezza competente.